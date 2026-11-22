Салат "Четвірка". Фото: gospodynka.com.ua

Особливого смаку страві надають обсмажені овочі та ароматні гриби, а тонкі смужки яєчних млинців роблять текстуру цікавішою. Салат можна подати до сімейної вечері або поставити на святковий стіл. Для цього рецепту знадобиться всього чотири інгредієнти.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

печериці — 400 г;

куряча грудка — 1 шт.;

яйця — 3–4 шт.;

сіль, перець — за смаком;

олія — для обсмажування;

майонез — за смаком;

зелень — за смаком.

Смажена цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати, моркву натерти й обсмажити разом на олії до м’якості. Печериці нарізати та окремо протушкувати, приправивши сіллю й перцем. Курячу грудку відварити, охолодити та розібрати на волокна. Яйця збити із сіллю та перцем, посмажити тонкі млинці з обох боків. Охолодити й нарізати смужками. З’єднати курку, овочі, гриби та яєчні млинці. Додати майонез, за потреби посолити й поперчити, перемішати. Перед подачею посипати подрібненою зеленню.

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