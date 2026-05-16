5 салатів із молодої капусти: легкі, хрусткі та неймовірно смачні

Салати з молодої капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Молода капуста — один із найсмачніших і найсоковитіших сезонних продуктів, з якого можна приготувати десятки легких салатів. Вона чудово поєднується з овочами, зеленню, сиром, куркою та навіть тунцем, створюючи свіжі й хрусткі страви на кожен день. Такі салати готуються буквально за кілька хвилин, але при цьому виходять дуже апетитними, яскравими та ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста — 200 г.;

морква — 1 шт.;

яблуко — 1 велике.;

натуральний густий йогурт — 150 г.;

зелень — за бажанням.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту. Натерти моркву та яблуко на тертці. Додати зелень, сіль і заправити йогуртом. Добре перемішати та одразу подавати.

Салат із капустою, бринзою та солодким перцем

Вам знадобиться:

молода капуста — 200 г.;

болгарський перець — 1 шт.;

бринза — 150 г.;

зелена цибуля — за смаком.;

оливкова олія — 1–2 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту. Нарізати перець і бринзу кубиками. Додати зелену цибулю, оливкову олію та обережно перемішати.

Салат із капустою, куркою та помідорами чері

Вам знадобиться:

Читайте також:

молода капуста — 200 г.;

відварене куряче м’ясо — 200 г.;

помідори чері — 200 г.;

орегано — 1 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

оливкова олія — 1,5 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Дрібно нашаткувати капусту. Нарізати курку шматочками, а помідори — навпіл. Змішати олію, гірчицю, лимонний сік та спеції. Заправити салат і добре перемішати.

Салат із молодою капустою, тунцем та огірком

Вам знадобиться:

молода капуста — 200 г.;

тунець у власному соку — 1 банка.;

огірок — 1 великий.;

кріп — за смаком.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, нарізати огірок кружальцями. Додати тунець і подрібнений кріп. Заправити лимонним соком та оливковою олією, перемішати.

Весняний салат із редискою та яйцем

Вам знадобиться:

молода капуста — 200 г.;

редиска — 200 г.;

варені яйця — 2 шт.;

зелена цибуля — за смаком.;

густий йогурт — 150 г.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту. Нарізати редиску та яйця. Додати зелену цибулю, сіль і заправити йогуртом. Акуратно перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".