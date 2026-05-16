5 салатів із молодої капусти: легкі, хрусткі та неймовірно смачні
Молода капуста — один із найсмачніших і найсоковитіших сезонних продуктів, з якого можна приготувати десятки легких салатів. Вона чудово поєднується з овочами, зеленню, сиром, куркою та навіть тунцем, створюючи свіжі й хрусткі страви на кожен день. Такі салати готуються буквально за кілька хвилин, але при цьому виходять дуже апетитними, яскравими та ситними.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 200 г.;
- морква — 1 шт.;
- яблуко — 1 велике.;
- натуральний густий йогурт — 150 г.;
- зелень — за бажанням.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Тонко нашаткувати капусту. Натерти моркву та яблуко на тертці.
- Додати зелень, сіль і заправити йогуртом. Добре перемішати та одразу подавати.
Салат із капустою, бринзою та солодким перцем
Вам знадобиться:
- молода капуста — 200 г.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- бринза — 150 г.;
- зелена цибуля — за смаком.;
- оливкова олія — 1–2 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Нашаткувати капусту. Нарізати перець і бринзу кубиками.
- Додати зелену цибулю, оливкову олію та обережно перемішати.
Салат із капустою, куркою та помідорами чері
Вам знадобиться:
- молода капуста — 200 г.;
- відварене куряче м’ясо — 200 г.;
- помідори чері — 200 г.;
- орегано — 1 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 1,5 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Дрібно нашаткувати капусту. Нарізати курку шматочками, а помідори — навпіл.
- Змішати олію, гірчицю, лимонний сік та спеції. Заправити салат і добре перемішати.
Салат із молодою капустою, тунцем та огірком
Вам знадобиться:
- молода капуста — 200 г.;
- тунець у власному соку — 1 банка.;
- огірок — 1 великий.;
- кріп — за смаком.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 1–2 ст. л.
Спосіб приготування
- Нашаткувати капусту, нарізати огірок кружальцями. Додати тунець і подрібнений кріп.
- Заправити лимонним соком та оливковою олією, перемішати.
Весняний салат із редискою та яйцем
Вам знадобиться:
- молода капуста — 200 г.;
- редиска — 200 г.;
- варені яйця — 2 шт.;
- зелена цибуля — за смаком.;
- густий йогурт — 150 г.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Нашаткувати капусту. Нарізати редиску та яйця.
- Додати зелену цибулю, сіль і заправити йогуртом. Акуратно перемішати.
