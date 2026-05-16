Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак 5 салатів із молодої капусти: легкі, хрусткі та неймовірно смачні

5 салатів із молодої капусти: легкі, хрусткі та неймовірно смачні

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 12:44
5 салатів із молодої капусти: легкі, хрусткі та неймовірно смачні
Салати з молодої капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Молода капуста — один із найсмачніших і найсоковитіших сезонних продуктів, з якого можна приготувати десятки легких салатів. Вона чудово поєднується з овочами, зеленню, сиром, куркою та навіть тунцем, створюючи свіжі й хрусткі страви на кожен день. Такі салати готуються буквально за кілька хвилин, але при цьому виходять дуже апетитними, яскравими та ситними. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 200 г.;
  • морква — 1 шт.;
  • яблуко — 1 велике.;
  • натуральний густий йогурт — 150 г.;
  • зелень — за бажанням.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Тонко нашаткувати капусту. Натерти моркву та яблуко на тертці.
  2. Додати зелень, сіль і заправити йогуртом. Добре перемішати та одразу подавати.

Салат із капустою, бринзою та солодким перцем

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 200 г.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • бринза — 150 г.;
  • зелена цибуля — за смаком.;
  • оливкова олія — 1–2 ст. л.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Нашаткувати капусту. Нарізати перець і бринзу кубиками.
  2. Додати зелену цибулю, оливкову олію та обережно перемішати.

Салат із капустою, куркою та помідорами чері

Вам знадобиться:

Читайте також:
  • молода капуста — 200 г.;
  • відварене куряче м’ясо — 200 г.;
  • помідори чері — 200 г.;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • оливкова олія — 1,5 ст. л.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Дрібно нашаткувати капусту. Нарізати курку шматочками, а помідори — навпіл.
  2. Змішати олію, гірчицю, лимонний сік та спеції. Заправити салат і добре перемішати.

Салат із молодою капустою, тунцем та огірком

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 200 г.;
  • тунець у власному соку — 1 банка.;
  • огірок — 1 великий.;
  • кріп — за смаком.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Нашаткувати капусту, нарізати огірок кружальцями. Додати тунець і подрібнений кріп.
  2. Заправити лимонним соком та оливковою олією, перемішати.

Весняний салат із редискою та яйцем

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 200 г.;
  • редиска — 200 г.;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком.;
  • густий йогурт — 150 г.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Нашаткувати капусту. Нарізати редиску та яйця.
  2. Додати зелену цибулю, сіль і заправити йогуртом. Акуратно перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт молода капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації