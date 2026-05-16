5 салатов из молодой капусты: легкие, хрустящие и невероятно вкусные
Молодая капуста — один из самых вкусных и сочных сезонных продуктов, из которого можно приготовить десятки легких салатов. Она прекрасно сочетается с овощами, зеленью, сыром, курицей и даже тунцом, создавая свежие и хрустящие блюда на каждый день. Такие салаты готовятся буквально за несколько минут, но при этом получаются очень аппетитными, яркими и сытными.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 200 г;
- морковь — 1 шт.;
- яблоко — 1 крупное;
- натуральный густой йогурт — 150 г;
- зелень — по желанию;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Тонко нашинковать капусту. Натереть морковь и яблоко на терке.
- Добавить зелень, соль и заправить йогуртом. Хорошо перемешать и сразу подавать.
Салат с капустой, брынзой и сладким перцем.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 200 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- брынза — 150 г;
- зеленый лук — по вкусу;
- оливковое масло — 1-2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Нашинковать капусту. Нарезать перец и брынзу кубиками.
- Добавить зеленый лук, оливковое масло и осторожно перемешать.
Салат с капустой, курицей и помидорами черри
Вам понадобится:
- молодая капуста — 200 г;
- отварное куриное мясо — 200 г.;
- помидоры черри — 200 г;
- орегано — 1 ч. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1,5 ст. л;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Мелко нашинковать капусту. Нарезать курицу кусочками, а помидоры — пополам.
- Смешать масло, горчицу, лимонный сок и специи. Заправить салат и хорошо перемешать.
Салат с молодой капустой, тунцом и огурцом
Вам понадобится:
- молодая капуста — 200 г;
- тунец в собственном соку — 1 банка;
- огурец — 1 большой;
- укроп — по вкусу;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1-2 ст. л.
Способ приготовления
- Нашинковать капусту, нарезать огурец кружочками. Добавить тунец и измельченный укроп.
- Заправить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать.
Весенний салат с редисом и яйцом
Вам понадобится:
- молодая капуста — 200 г.;
- редис — 200 г.;
- вареные яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- густой йогурт — 150 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Нашинковать капусту. Нарезать редиску и яйца.
- Добавить зеленый лук, соль и заправить йогуртом. Аккуратно перемешать.
