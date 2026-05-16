Главная Вкус 5 салатов из молодой капусты: легкие, хрустящие и невероятно вкусные

5 салатов из молодой капусты: легкие, хрустящие и невероятно вкусные

Дата публикации 16 мая 2026 12:44
5 салатов из молодой капусты: легкие, хрустящие и невероятно вкусные
Салаты из молодой капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Молодая капуста — один из самых вкусных и сочных сезонных продуктов, из которого можно приготовить десятки легких салатов. Она прекрасно сочетается с овощами, зеленью, сыром, курицей и даже тунцом, создавая свежие и хрустящие блюда на каждый день. Такие салаты готовятся буквально за несколько минут, но при этом получаются очень аппетитными, яркими и сытными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • яблоко — 1 крупное;
  • натуральный густой йогурт — 150 г;
  • зелень — по желанию;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Тонко нашинковать капусту. Натереть морковь и яблоко на терке.
  2. Добавить зелень, соль и заправить йогуртом. Хорошо перемешать и сразу подавать.

Салат с капустой, брынзой и сладким перцем.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 200 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • брынза — 150 г;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • оливковое масло — 1-2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Нашинковать капусту. Нарезать перец и брынзу кубиками.
  2. Добавить зеленый лук, оливковое масло и осторожно перемешать.

Салат с капустой, курицей и помидорами черри

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 200 г;
  • отварное куриное мясо — 200 г.;
  • помидоры черри — 200 г;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1,5 ст. л;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Мелко нашинковать капусту. Нарезать курицу кусочками, а помидоры — пополам.
  2. Смешать масло, горчицу, лимонный сок и специи. Заправить салат и хорошо перемешать.

Салат с молодой капустой, тунцом и огурцом

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 200 г;
  • тунец в собственном соку — 1 банка;
  • огурец — 1 большой;
  • укроп — по вкусу;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Нашинковать капусту, нарезать огурец кружочками. Добавить тунец и измельченный укроп.
  2. Заправить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать.

Весенний салат с редисом и яйцом

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 200 г.;
  • редис — 200 г.;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • густой йогурт — 150 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Нашинковать капусту. Нарезать редиску и яйца.
  2. Добавить зеленый лук, соль и заправить йогуртом. Аккуратно перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
