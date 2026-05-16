5 салатов из молодой капусты: легкие, хрустящие и невероятно вкусные

Салаты из молодой капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Молодая капуста — один из самых вкусных и сочных сезонных продуктов, из которого можно приготовить десятки легких салатов. Она прекрасно сочетается с овощами, зеленью, сыром, курицей и даже тунцом, создавая свежие и хрустящие блюда на каждый день. Такие салаты готовятся буквально за несколько минут, но при этом получаются очень аппетитными, яркими и сытными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 200 г;

морковь — 1 шт.;

яблоко — 1 крупное;

натуральный густой йогурт — 150 г;

зелень — по желанию;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту. Натереть морковь и яблоко на терке. Добавить зелень, соль и заправить йогуртом. Хорошо перемешать и сразу подавать.

Салат с капустой, брынзой и сладким перцем.

Вам понадобится:

молодая капуста — 200 г;

болгарский перец — 1 шт.;

брынза — 150 г;

зеленый лук — по вкусу;

оливковое масло — 1-2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту. Нарезать перец и брынзу кубиками. Добавить зеленый лук, оливковое масло и осторожно перемешать.

Салат с капустой, курицей и помидорами черри

Вам понадобится:

молодая капуста — 200 г;

отварное куриное мясо — 200 г.;

помидоры черри — 200 г;

орегано — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1,5 ст. л;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нашинковать капусту. Нарезать курицу кусочками, а помидоры — пополам. Смешать масло, горчицу, лимонный сок и специи. Заправить салат и хорошо перемешать.

Салат с молодой капустой, тунцом и огурцом

Вам понадобится:

молодая капуста — 200 г;

тунец в собственном соку — 1 банка;

огурец — 1 большой;

укроп — по вкусу;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, нарезать огурец кружочками. Добавить тунец и измельченный укроп. Заправить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать.

Весенний салат с редисом и яйцом

Вам понадобится:

молодая капуста — 200 г.;

редис — 200 г.;

вареные яйца — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

густой йогурт — 150 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту. Нарезать редиску и яйца. Добавить зеленый лук, соль и заправить йогуртом. Аккуратно перемешать.

