Абрикоси з камамбером: рецепт ароматної літньої закуски

Абрикоси з камамбером. ФОТО: HAYOVASWEETS

Юлія Щербак Редактор

Ніжне поєднання запечених абрикосів, розплавленого камамбера та меду створює просту, але дуже вишукану закуску. Таку страву можна подати як десерт або легку літню закуску.

Рецепт опублікувала Українська правда, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

абрикоси — 6–8 шт.;

сир камамбер — 100–120 г;

волоські горіхи — 30–40 г;

мед — 1–2 ст. л.

Закуска з сиром. ФОТО: HAYOVASWEETS

Спосіб приготування

Абрикоси промити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Викласти половинки у форму або на деко зрізом догори. На кожну частину викласти невеликий шматочок камамберу та додати горіхи. Запікати при температурі 180 °C близько 15–20 хвилин, доки сир не розплавиться, а фрукти не стануть м’якими. Готову закуску дістати з духовки та полити медом перед подачею. Подавати теплою або злегка охолодженою.

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