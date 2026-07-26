Аджика з помідорами та кабачками: такої заготовки й 20 банок буде мало

Аджика з помідорами та кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Ця аджика з кабачками виходить настільки смачною, що однієї порції точно буде мало. Ніжні кабачки, соковиті помідори, солодкий перець і часник створюють насичений смак, а кількість гострого перцю можна легко регулювати під себе.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 3 кг;

помідори — 1,5 кг;

морква — 500 г;

солодкий перець — 500 г;

томатна паста — 150 г;

часник — 2 головки;

гострий перець — 2–10 шт.;

цукор — 150 г;

сіль — 2–3 ст. л.;

олія — 200 мл.;

оцет 9% — 150 мл.

Аджика з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки, помідори, моркву та перець помити й підготувати. Кабачки нарізати шматочками та подрібнити через м’ясорубку або блендером. Так само подрібнити моркву та солодкий перець. Помідори подрібнити окремо й перекласти всі овочі у велику каструлю. Додати частину олії, довести масу до кипіння та варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. Часник і гострий перець подрібнити та додати до овочевої маси. Продовжити тушкувати ще близько 20 хвилин. Потім додати томатну пасту, цукор, сіль і решту олії. Перемішати та готувати ще 15 хвилин. Додати оцет, проварити аджику ще 2 хвилини та одразу розкласти гарячою у стерилізовані банки. Закрутити кришками, перевернути й залишити до повного охолодження. Готова аджика виходить густа, ароматна та з приємною гостринкою. Її можна подавати до м’яса, картоплі або просто намазувати на хліб.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.