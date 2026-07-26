Ru
Головна Смак Аджика з помідорами та кабачками: такої заготовки й 20 банок буде мало

Аджика з помідорами та кабачками: такої заготовки й 20 банок буде мало

26 липня 2026 12:04
Аджика з помідорами та кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Ця аджика з кабачками виходить настільки смачною, що однієї порції точно буде мало. Ніжні кабачки, соковиті помідори, солодкий перець і часник створюють насичений смак, а кількість гострого перцю можна легко регулювати під себе.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 3 кг;
  • помідори — 1,5 кг;
  • морква — 500 г;
  • солодкий перець — 500 г;
  • томатна паста — 150 г;
  • часник — 2 головки;
  • гострий перець — 2–10 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 2–3 ст. л.;
  • олія — 200 мл.;
  • оцет 9% — 150 мл.
Аджика з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки, помідори, моркву та перець помити й підготувати.
  2. Кабачки нарізати шматочками та подрібнити через м’ясорубку або блендером. Так само подрібнити моркву та солодкий перець.
  3. Помідори подрібнити окремо й перекласти всі овочі у велику каструлю.
  4. Додати частину олії, довести масу до кипіння та варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Часник і гострий перець подрібнити та додати до овочевої маси. Продовжити тушкувати ще близько 20 хвилин.
  6. Потім додати томатну пасту, цукор, сіль і решту олії. Перемішати та готувати ще 15 хвилин.
  7. Додати оцет, проварити аджику ще 2 хвилини та одразу розкласти гарячою у стерилізовані банки.
  8. Закрутити кришками, перевернути й залишити до повного охолодження.
  9. Готова аджика виходить густа, ароматна та з приємною гостринкою. Її можна подавати до м’яса, картоплі або просто намазувати на хліб.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.