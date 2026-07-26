Аджика з помідорами та кабачками: такої заготовки й 20 банок буде мало
26 липня 2026 12:04
Аджика з помідорами та кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua
Ця аджика з кабачками виходить настільки смачною, що однієї порції точно буде мало. Ніжні кабачки, соковиті помідори, солодкий перець і часник створюють насичений смак, а кількість гострого перцю можна легко регулювати під себе.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 3 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- морква — 500 г;
- солодкий перець — 500 г;
- томатна паста — 150 г;
- часник — 2 головки;
- гострий перець — 2–10 шт.;
- цукор — 150 г;
- сіль — 2–3 ст. л.;
- олія — 200 мл.;
- оцет 9% — 150 мл.
Спосіб приготування
- Кабачки, помідори, моркву та перець помити й підготувати.
- Кабачки нарізати шматочками та подрібнити через м’ясорубку або блендером. Так само подрібнити моркву та солодкий перець.
- Помідори подрібнити окремо й перекласти всі овочі у велику каструлю.
- Додати частину олії, довести масу до кипіння та варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Часник і гострий перець подрібнити та додати до овочевої маси. Продовжити тушкувати ще близько 20 хвилин.
- Потім додати томатну пасту, цукор, сіль і решту олії. Перемішати та готувати ще 15 хвилин.
- Додати оцет, проварити аджику ще 2 хвилини та одразу розкласти гарячою у стерилізовані банки.
- Закрутити кришками, перевернути й залишити до повного охолодження.
- Готова аджика виходить густа, ароматна та з приємною гостринкою. Її можна подавати до м’яса, картоплі або просто намазувати на хліб.
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