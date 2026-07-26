Кабачки зі смаком шашлику: ароматна заготівля на зиму без м’яса

"Шашличні" кабачки на зиму: заготовка на зиму, яка схожа на м’ясо
Ці кабачки — чудовий варіант домашньої заготівлі, коли хочеться зберегти смак літа. Після обсмажування та маринування овочі стають насиченими, ароматними й чудово підходять до будь-яких гарнірів або м’ясних страв.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2,5 кг;
- олія — 50 мл.;
- цибуля — 300 г;
- часник — 4 зубчики;
- сіль — 50 г;
- цукор — 100 г;
- оцет 9% — 100 мл.;
- приправа для шашлику — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати кружальцями завтовшки приблизно 5 мм, додати олію та перемішати.
- Обсмажити кабачки на сухій сковороді з двох боків до золотистої скоринки.
- Додати до овочів нарізану цибулю, подрібнений часник, сіль, цукор, оцет і приправу для шашлику.
- Добре перемішати та залишити маринуватися на ніч у прохолодному місці.
- Наступного дня розкласти кабачки разом із маринадом у стерилізовані банки.
- Стерилізувати після закипання води приблизно 15 хвилин.
- Закрутити банки кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
Взимку така закуска здивує насиченим ароматом і смаком, схожим на шашлик.
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