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Головна Смак "Шашличні" кабачки на зиму: заготовка на зиму, яка схожа на м’ясо

"Шашличні" кабачки на зиму: заготовка на зиму, яка схожа на м’ясо

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 01:04
Кабачки зі смаком шашлику: ароматна заготівля на зиму без м’яса
Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua.

Ці кабачки — чудовий варіант домашньої заготівлі, коли хочеться зберегти смак літа. Після обсмажування та маринування овочі стають насиченими, ароматними й чудово підходять до будь-яких гарнірів або м’ясних страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2,5 кг;
  • олія — 50 мл.;
  • цибуля — 300 г;
  • часник — 4 зубчики;
  • сіль — 50 г;
  • цукор — 100 г;
  • оцет 9% — 100 мл.;
  • приправа для шашлику — 1 ст. л.
рецепт кабачків як шашлик
Кабачки під пресом. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати кружальцями завтовшки приблизно 5 мм, додати олію та перемішати.
  2. Обсмажити кабачки на сухій сковороді з двох боків до золотистої скоринки.
  3. Додати до овочів нарізану цибулю, подрібнений часник, сіль, цукор, оцет і приправу для шашлику.
  4. Добре перемішати та залишити маринуватися на ніч у прохолодному місці.
  5. Наступного дня розкласти кабачки разом із маринадом у стерилізовані банки.
  6. Стерилізувати після закипання води приблизно 15 хвилин.
  7. Закрутити банки кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

Взимку така закуска здивує насиченим ароматом і смаком, схожим на шашлик.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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консервація рецепт кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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