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Головна Смак Салат з кабачків на зиму: просто натерти овочі та стерилізувати протягом 20 хвилин

Салат з кабачків на зиму: просто натерти овочі та стерилізувати протягом 20 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 12:04
Хрусткий салат із кабачків на зиму: проста овочева заготівля без варіння
Салат з кабачків на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачки — один із найкращих овочів для домашніх заготовок, адже вони чудово вбирають аромат спецій і залишаються ніжними, але водночас хрусткими. Такий салат стане смачним доповненням до м’яса, картоплі чи будь-якої домашньої страви взимку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 кг;
  • болгарський перець — 500 г;
  • морква — 500 г;
  • часник — 50 г;
  • гострий перець — 1 шт.;
  • базилік — 3 гілочки;
  • олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 50 г.
рецепт салату на зиму з кабачків
Салат з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки та моркву натерти на тертці, перець нарізати тонкою соломкою, гострий перець подрібнити.
  2. Усі овочі перекласти у велику миску. Додати подрібнений часник, базилік, сіль, цукор, олію та оцет.
  3. Добре перемішати й залишити салат на 3 години при кімнатній температурі, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом.
  4. Розкласти заготівлю разом із соком у стерилізовані банки, накрити кришками та стерилізувати після закипання води приблизно 20 хвилин.
  5. Готові банки герметично закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати салат у прохолодному темному місці.

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консервація рецепт кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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