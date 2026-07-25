Хрусткий салат із кабачків на зиму: проста овочева заготівля без варіння

Салат з кабачків на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачки — один із найкращих овочів для домашніх заготовок, адже вони чудово вбирають аромат спецій і залишаються ніжними, але водночас хрусткими. Такий салат стане смачним доповненням до м’яса, картоплі чи будь-якої домашньої страви взимку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 кг;

болгарський перець — 500 г;

морква — 500 г;

часник — 50 г;

гострий перець — 1 шт.;

базилік — 3 гілочки;

олія — 100 мл.;

оцет 9% — 100 мл.;

цукор — 100 г;

сіль — 50 г.

Салат з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки та моркву натерти на тертці, перець нарізати тонкою соломкою, гострий перець подрібнити. Усі овочі перекласти у велику миску. Додати подрібнений часник, базилік, сіль, цукор, олію та оцет. Добре перемішати й залишити салат на 3 години при кімнатній температурі, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом. Розкласти заготівлю разом із соком у стерилізовані банки, накрити кришками та стерилізувати після закипання води приблизно 20 хвилин. Готові банки герметично закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати салат у прохолодному темному місці.

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