Хрустящий салат из кабачков на зиму: простая овощная заготовка без варки

Салат из кабачков на зиму: просто натереть овощи и стерилизовать в течение 20 минут
Кабачки — один из лучших овощей для домашних заготовок, ведь они прекрасно впитывают аромат специй и остаются нежными, но в то же время хрустящими. Такой салат станет вкусным дополнением к мясу, картофелю или любому домашнему блюду зимой.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 кг;
- болгарский перец — 500 г;
- морковь — 500 г;
- чеснок — 50 г;
- острый перец — 1 шт.;
- базилик — 3 веточки;
- растительное масло — 100 мл.;
- уксус 9% — 100 мл.;
- сахар — 100 г;
- соль — 50 г.
Способ приготовления
- Кабачки и морковь натереть на терке, перец нарезать тонкой соломкой, острый перец измельчить.
- Все овощи переложить в большую миску. Добавить измельченный чеснок, базилик, соль, сахар, растительное масло и уксус.
- Хорошо перемешать и оставить салат на 3 часа при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом.
- Разложить заготовку вместе с соком по стерилизованным банкам, накрыть крышками и стерилизовать после закипания воды примерно 20 минут.
- Готовые банки герметично закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить салат в прохладном тёмном месте.
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