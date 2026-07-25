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Главная Вкус Салат из кабачков на зиму: просто натереть овощи и стерилизовать в течение 20 минут

Салат из кабачков на зиму: просто натереть овощи и стерилизовать в течение 20 минут

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 12:04
Хрустящий салат из кабачков на зиму: простая овощная заготовка без варки
Салат из кабачков на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачки — один из лучших овощей для домашних заготовок, ведь они прекрасно впитывают аромат специй и остаются нежными, но в то же время хрустящими. Такой салат станет вкусным дополнением к мясу, картофелю или любому домашнему блюду зимой.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 кг;
  • болгарский перец — 500 г;
  • морковь — 500 г;
  • чеснок — 50 г;
  • острый перец — 1 шт.;
  • базилик — 3 веточки;
  • растительное масло — 100 мл.;
  • уксус 9% — 100 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 50 г.
рецепт салату на зиму з кабачків
Салат с кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки и морковь натереть на терке, перец нарезать тонкой соломкой, острый перец измельчить.
  2. Все овощи переложить в большую миску. Добавить измельченный чеснок, базилик, соль, сахар, растительное масло и уксус.
  3. Хорошо перемешать и оставить салат на 3 часа при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом.
  4. Разложить заготовку вместе с соком по стерилизованным банкам, накрыть крышками и стерилизовать после закипания воды примерно 20 минут.
  5. Готовые банки герметично закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить салат в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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