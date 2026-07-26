Кабачки со вкусом шашлыка: ароматная заготовка на зиму без мяса

Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua.

Эти кабачки — отличный вариант домашней заготовки, когда хочется сохранить вкус лета. После обжаривания и маринования овощи приобретают насыщенный вкус и аромат и прекрасно сочетаются с любыми гарнирами или мясными блюдами.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2,5 кг;

растительное масло — 50 мл;

лук — 300 г;

чеснок — 4 зубчика;

соль — 50 г;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 100 мл;

приправа для шашлыка — 1 ст. л.

Кабачки под прессом. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм, добавить растительное масло и перемешать. Обжарить кабачки на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Добавить к овощам нарезанный лук, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и приправу для шашлыка. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на ночь в прохладном месте. На следующий день разложить кабачки вместе с маринадом в стерилизованные банки. Стерилизовать после закипания воды примерно 15 минут. Закрутить банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

Зимой такая закуска удивит насыщенным ароматом и вкусом, напоминающим шашлык.

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