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Главная Вкус "Шашлычные" кабачки на зиму: заготовка на зиму, похожая на мясо

"Шашлычные" кабачки на зиму: заготовка на зиму, похожая на мясо

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 01:04
Кабачки со вкусом шашлыка: ароматная заготовка на зиму без мяса
Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua.

Эти кабачки — отличный вариант домашней заготовки, когда хочется сохранить вкус лета. После обжаривания и маринования овощи приобретают насыщенный вкус и аромат и прекрасно сочетаются с любыми гарнирами или мясными блюдами.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2,5 кг;
  • растительное масло — 50 мл;
  • лук — 300 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • соль — 50 г;
  • сахар — 100 г;
  • уксус 9% — 100 мл;
  • приправа для шашлыка — 1 ст. л.
рецепт кабачків як шашлик
Кабачки под прессом. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм, добавить растительное масло и перемешать.
  2. Обжарить кабачки на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
  3. Добавить к овощам нарезанный лук, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и приправу для шашлыка.
  4. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на ночь в прохладном месте.
  5. На следующий день разложить кабачки вместе с маринадом в стерилизованные банки.
  6. Стерилизовать после закипания воды примерно 15 минут.
  7. Закрутить банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

Зимой такая закуска удивит насыщенным ароматом и вкусом, напоминающим шашлык.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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