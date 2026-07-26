Кабачки со вкусом шашлыка: ароматная заготовка на зиму без мяса

"Шашлычные" кабачки на зиму: заготовка на зиму, похожая на мясо
Эти кабачки — отличный вариант домашней заготовки, когда хочется сохранить вкус лета. После обжаривания и маринования овощи приобретают насыщенный вкус и аромат и прекрасно сочетаются с любыми гарнирами или мясными блюдами.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2,5 кг;
- растительное масло — 50 мл;
- лук — 300 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль — 50 г;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 100 мл;
- приправа для шашлыка — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм, добавить растительное масло и перемешать.
- Обжарить кабачки на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
- Добавить к овощам нарезанный лук, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и приправу для шашлыка.
- Хорошо перемешать и оставить мариноваться на ночь в прохладном месте.
- На следующий день разложить кабачки вместе с маринадом в стерилизованные банки.
- Стерилизовать после закипания воды примерно 15 минут.
- Закрутить банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
Зимой такая закуска удивит насыщенным ароматом и вкусом, напоминающим шашлык.
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