Антипохмільна окрошка — рецепт, який відновить ваше здоров'я

Дата публікації: 1 січня 2026 14:44
Антипохмільна окрошка — швидкий рецепт з фото для відновлення після свят
Домашня окрошка. Фото: кадр з відео

Антипохмільна окрошка — це легкий і освіжаючий рецепт, який допомагає швидко відновити сили після новорічних свят. Овочі, копчене стегно, зелень і айран створюють ситну та ароматну страву, яка відновлює водний баланс та підтримує травлення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • огірок — 2 шт.;
  • редис — 5–6 шт.;
  • яйця варені — 4 шт. (2 жовтки для заправки);
  • копчене стегно — 1 шт.;
  • укроп — 1 пучок;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 0,5–1 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • айран — близько 1 л (за бажанням — трохи сироватки або тану).

Спосіб приготування

Огірки та редис нарізати невеликими кубиками. Варені яйця нарізати кубиком, відокремивши два жовтки для заправки.

рецепт окрошки
Огірки та редиска. Фото: кадр з відео

Копчене стегно розібрати, видалити кістки та шкіру, м’ясо нарізати дрібним кубиком. Кріп дрібно нарізати ножем, зелену цибулю також дрібно порізати, присолити та трохи розтерти пальцями, щоб вона віддала сік.

простий рецепт окрошки
Приготування заправки. Фото: кадр з відео

Для заправки розтерти два жовтки зі сметаною, додати гірчицю, сіль і перець, добре перемішати до однорідної маси. Заправку змішати з овочами та м’ясом.

рецепт окрошки з айраном
Додавання айрану. Фото: кадр з відео

Залити суміш айраном, за бажанням додати трохи сироватки або тану. Перемішати, спробувати на сіль і прибрати в холодильник на мінімум 30 хвилин.

окрошка похмілля рецепт суп кефір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
