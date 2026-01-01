Антипохмельная окрошка — быстрый рецепт с фото для восстановления после праздников

Антипохмельная окрошка — рецепт который восстановит ваше здоровье
Антипохмельная окрошка — это легкий и освежающий рецепт, который помогает быстро восстановить силы после новогодних праздников. Овощи, копченый окорок, зелень и айран создают сытное и ароматное блюдо, которое восстанавливает водный баланс и поддерживает пищеварение.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- огурец — 2 шт.;
- редис — 5-6 шт.;
- яйца вареные — 4 шт. (2 желтка для заправки);
- копченый окорок — 1 шт.;
- укроп — 1 пучок;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица — 0,5-1 ч. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- айран — около 1 л (по желанию — немного сыворотки или тана).
Способ приготовления
Огурцы и редис нарезать небольшими кубиками. Вареные яйца нарезать кубиком, отделив два желтка для заправки.
Копченое бедро разобрать, удалить кости и кожу, мясо нарезать мелким кубиком. Укроп мелко нарезать ножом, зеленый лук также мелко порезать, присолить и немного растереть пальцами, чтобы он отдал сок.
Для заправки растереть два желтка со сметаной, добавить горчицу, соль и перец, хорошо перемешать до однородной массы. Заправку смешать с овощами и мясом.
Залить смесь айраном, по желанию добавить немного сыворотки или тана. Перемешать, попробовать на соль и убрать в холодильник на минимум 30 минут.
