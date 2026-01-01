Видео
Антипохмельная окрошка — рецепт который восстановит ваше здоровье

Дата публикации 1 января 2026 14:44
Антипохмельная окрошка — быстрый рецепт с фото для восстановления после праздников
Домашняя окрошка. Фото: кадр из видео

Антипохмельная окрошка — это легкий и освежающий рецепт, который помогает быстро восстановить силы после новогодних праздников. Овощи, копченый окорок, зелень и айран создают сытное и ароматное блюдо, которое восстанавливает водный баланс и поддерживает пищеварение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • огурец — 2 шт.;
  • редис — 5-6 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт. (2 желтка для заправки);
  • копченый окорок — 1 шт.;
  • укроп — 1 пучок;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 0,5-1 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • айран — около 1 л (по желанию — немного сыворотки или тана).

Способ приготовления

Огурцы и редис нарезать небольшими кубиками. Вареные яйца нарезать кубиком, отделив два желтка для заправки.

рецепт окрошки
Огурцы и редис. Фото: кадр из видео

Копченое бедро разобрать, удалить кости и кожу, мясо нарезать мелким кубиком. Укроп мелко нарезать ножом, зеленый лук также мелко порезать, присолить и немного растереть пальцами, чтобы он отдал сок.

простий рецепт окрошки
Приготовление заправки. Фото: кадр из видео

Для заправки растереть два желтка со сметаной, добавить горчицу, соль и перец, хорошо перемешать до однородной массы. Заправку смешать с овощами и мясом.

рецепт окрошки з айраном
Добавление айрана. Фото: кадр из видео

Залить смесь айраном, по желанию добавить немного сыворотки или тана. Перемешать, попробовать на соль и убрать в холодильник на минимум 30 минут.

окрошка похмелье рецепт суп кефир
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
