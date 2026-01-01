Антипохмельная окрошка — быстрый рецепт с фото для восстановления после праздников

Домашняя окрошка. Фото: кадр из видео

Антипохмельная окрошка — это легкий и освежающий рецепт, который помогает быстро восстановить силы после новогодних праздников. Овощи, копченый окорок, зелень и айран создают сытное и ароматное блюдо, которое восстанавливает водный баланс и поддерживает пищеварение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

огурец — 2 шт.;

редис — 5-6 шт.;

яйца вареные — 4 шт. (2 желтка для заправки);

копченый окорок — 1 шт.;

укроп — 1 пучок;

зеленый лук — по своему вкусу;

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 0,5-1 ч. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

айран — около 1 л (по желанию — немного сыворотки или тана).

Способ приготовления

Огурцы и редис нарезать небольшими кубиками. Вареные яйца нарезать кубиком, отделив два желтка для заправки.

Огурцы и редис. Фото: кадр из видео

Копченое бедро разобрать, удалить кости и кожу, мясо нарезать мелким кубиком. Укроп мелко нарезать ножом, зеленый лук также мелко порезать, присолить и немного растереть пальцами, чтобы он отдал сок.

Приготовление заправки. Фото: кадр из видео

Для заправки растереть два желтка со сметаной, добавить горчицу, соль и перец, хорошо перемешать до однородной массы. Заправку смешать с овощами и мясом.

Добавление айрана. Фото: кадр из видео

Залить смесь айраном, по желанию добавить немного сыворотки или тана. Перемешать, попробовать на соль и убрать в холодильник на минимум 30 минут.

