Антипохмельная солянка за 20 минут — быстрый рецепт из остатков после Нового года

Антипохмельная солянка за 20 минут — из остатков после праздников
Антипохмельная солянка за 20 минут — это быстрый и простой способ использовать остатки после Нового года. Копчености, картофель, помидоры и фасоль создают насыщенный вкус, а зелень добавляет свежести. Этот рецепт позволяет приготовить сытную и ароматную солянку, которая поможет восстановить силы после праздничного стола без лишней мороки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- колбаски "охотничьи" или другие копчености — по своему вкусу;
- вода — 2-2,5 л;
- картофель — 3-4 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 1/2 ст. л.;
- фасоль консервированная — 1 банка;
- соль — по своему вкусу;
- смесь перцев — 1/2 ч. л.;
- копченая паприка — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л. или по своему вкусу;
- зеленый лук — для подачи.
Способ приготовления
Картофель нарезать кубиками и отправить в кастрюлю с кипящей водой. Довести до повторного кипения.
Колбаски нарезать кусочками, добавить в кастрюлю и варить на небольшом огне под крышкой до готовности картофеля.
Лук мелко порезать и обжарить на растительном масле до прозрачности. Помидоры нарезать кубиком и добавить к луку, тушить, пока помидоры не пустят сок. Добавить томатную пасту и прогреть еще 2-3 минуты.
В кастрюлю добавить консервированную фасоль и обжарку из лука и помидоров. Посолить, поперчить, добавить копченую паприку и сахар, тщательно перемешать и довести до кипения. Солянку разлить по тарелкам и украсить нарезанным зеленым луком перед подачей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты
Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.
Неожиданная добавка при квашении капусты — получается в 10 раз вкуснее.
Квашеная капуста по старинному рецепту — такая стоит вплоть до новой.
Ароматная квашеная капуста с маминым секретом — рецепт никогда не подводит.
Читайте Новини.LIVE!