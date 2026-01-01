Антипохмельная солянка за 20 минут — быстрый рецепт из остатков после Нового года

Домашняя солянка. Фото: gospodynka.com.ua

Антипохмельная солянка за 20 минут — это быстрый и простой способ использовать остатки после Нового года. Копчености, картофель, помидоры и фасоль создают насыщенный вкус, а зелень добавляет свежести. Этот рецепт позволяет приготовить сытную и ароматную солянку, которая поможет восстановить силы после праздничного стола без лишней мороки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

колбаски "охотничьи" или другие копчености — по своему вкусу;

вода — 2-2,5 л;

картофель — 3-4 шт.;

помидоры — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 1/2 ст. л.;

фасоль консервированная — 1 банка;

соль — по своему вкусу;

смесь перцев — 1/2 ч. л.;

копченая паприка — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л. или по своему вкусу;

зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Картофель нарезать кубиками и отправить в кастрюлю с кипящей водой. Довести до повторного кипения.

Нарезанный картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Колбаски нарезать кусочками, добавить в кастрюлю и варить на небольшом огне под крышкой до готовности картофеля.

Колбаски и зажарка. Фото: gospodynka.com.ua

Лук мелко порезать и обжарить на растительном масле до прозрачности. Помидоры нарезать кубиком и добавить к луку, тушить, пока помидоры не пустят сок. Добавить томатную пасту и прогреть еще 2-3 минуты.

Готовая солянка. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю добавить консервированную фасоль и обжарку из лука и помидоров. Посолить, поперчить, добавить копченую паприку и сахар, тщательно перемешать и довести до кипения. Солянку разлить по тарелкам и украсить нарезанным зеленым луком перед подачей.

