Турецкий крем-суп из чечевицы — рецепт приготовления полезного блюда с фото

Турецкий крем-суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Турецкий крем-суп из чечевицы — простой и полезный рецепт приготовления с фото. Нежная консистенция, аромат специй и легкость в приготовлении делают это блюдо идеальным для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

красная чечевица — 200 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

масло растительное или сливочное — 2 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

паприка сладкая — 1 ч. л.;

тмин — 1 ч. л.;

соль — по своему вкусу;

перец — по своему вкусу;

вода или куриный бульон — 1,2-1,5 л.;

лимон — для подачи.

Способ приготовления

Подготовить чечевицу. Промыть ее под холодной проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Оставить на сите, чтобы чечевица хорошо стекла, ведь лишняя вода может повлиять на окончательную густоту супа.

Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить овощи. Очистить лук, морковь и картофель, нарезать их небольшими кубиками одинакового размера. Такая подготовка обеспечит равномерное приготовление и мягкую текстуру в готовом супе.

Чечевица в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть растительное масло в кастрюле. Добавить лук и прогреть его до мягкого, прозрачного состояния. Добавить морковь и картофель, перемешать и продолжить тушить, пока овощи не отпустят аромат и не станут мягче. Добавить томатную пасту, сладкую паприку и тмин. Прогреть специи вместе с овощами, чтобы они раскрыли свой вкус и придали супу турецкий характер.

Приготовление супа. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить бульон или воду и добавить чечевицу. Посолить и поперчить по вкусу. Дождаться закипания, уменьшить огонь и варить суп до тех пор, пока чечевица полностью не разварится. Овощи должны стать нежными, а сама чечевица — превратиться в мягкую основу, которая позволит легко взбить суп до кремовой консистенции.

Крем-суп из чечевицы. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда все ингредиенты станут мягкими, воспользоваться погружным блендером и взбить суп до однородности. При необходимости скорректировать густоту добавлением горячей воды или бульона.

