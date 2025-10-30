Видео
Вкусный домашний суп с сырными клецками — рецепт за 20 минут

Вкусный домашний суп с сырными клецками — рецепт за 20 минут

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 21:04
обновлено: 14:06
Сырный суп с клецками за 20 минут — домашний рецепт на быстрый и вкусный обед
Домашний суп. Фото: кадр из видео

Этот суп — настоящее спасение, когда хочется теплого, домашнего обеда без лишних хлопот. Всего 20 минут и на столе легкое, ароматное блюдо с нежными сырными клецками, золотистой зажаркой и мягким куриным филе. Вкус настолько сбалансированный, что даже дети просят добавку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 3-4 шт.;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — примерно 60 г (плюс немного для подсыпки);
  • растительное масло — 1-2 ст. л.;
  • сливочное масло — небольшой кусочек;
  • соль, черный перец, лавровый лист, душистый перец — по своему вкусу;
  • куркума — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кубиками, залить 2 литрами воды и поставить вариться на средний огонь.

рецепт супу з куркою
Куриное филе и морковь. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть растительное и сливочное масло. Добавить мелко нарезанный лук и морковь, обжарить до золотистого цвета, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Затем добавить куриное филе, нарезанное кубиками, и быстро обжарить 2-3 минуты, чтобы мясо осталось сочным.

рецепт супу з галушками та куркою
Курица и морковь. Фото: кадр из видео

Для клецок натереть сыр на мелкой терке, смешать с яйцом, посолить и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто — оно должно быть эластичным, но не крутым. Сформировать небольшие шарики или кусочки.

курячий суп з сирними галушками
Сырные клецки. Фото: кадр из видео

Когда картофель станет мягким, добавить в кастрюлю обжаренные овощи с курицей. Посолить, приправить перцем и куркумой. Затем осторожно выложить клецки, перемешать и варить еще 3-4 минуты после того, как они всплывут.

рецепт супу за 20 хвили з сирними галушками
Приготовление супа. Фото: кадр из видео

В конце добавить лавровый лист и несколько горошин душистого перца, снять с огня и дать супу настояться 5 минут под крышкой.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
