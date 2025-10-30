Сырный суп с клецками за 20 минут — домашний рецепт на быстрый и вкусный обед

Вкусный домашний суп с сырными клецками — рецепт за 20 минут
Этот суп — настоящее спасение, когда хочется теплого, домашнего обеда без лишних хлопот. Всего 20 минут и на столе легкое, ароматное блюдо с нежными сырными клецками, золотистой зажаркой и мягким куриным филе. Вкус настолько сбалансированный, что даже дети просят добавку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- картофель — 3-4 шт.;
- куриное филе — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — примерно 60 г (плюс немного для подсыпки);
- растительное масло — 1-2 ст. л.;
- сливочное масло — небольшой кусочек;
- соль, черный перец, лавровый лист, душистый перец — по своему вкусу;
- куркума — щепотка (по желанию).
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кубиками, залить 2 литрами воды и поставить вариться на средний огонь.
На сковороде разогреть растительное и сливочное масло. Добавить мелко нарезанный лук и морковь, обжарить до золотистого цвета, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Затем добавить куриное филе, нарезанное кубиками, и быстро обжарить 2-3 минуты, чтобы мясо осталось сочным.
Для клецок натереть сыр на мелкой терке, смешать с яйцом, посолить и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто — оно должно быть эластичным, но не крутым. Сформировать небольшие шарики или кусочки.
Когда картофель станет мягким, добавить в кастрюлю обжаренные овощи с курицей. Посолить, приправить перцем и куркумой. Затем осторожно выложить клецки, перемешать и варить еще 3-4 минуты после того, как они всплывут.
В конце добавить лавровый лист и несколько горошин душистого перца, снять с огня и дать супу настояться 5 минут под крышкой.
