Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Самый вкусный "Осенний суп" в мире — это сказка для желудка

Самый вкусный "Осенний суп" в мире — это сказка для желудка

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 14:44
Самый вкусный осенний суп из тыквы и курицы — полезное блюдо для желудка и пищеварения
Суп с тыквой. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете блюдо, которое согреет осенью, — этот тыквенный крем-суп с курицей создан именно для вас. Нежная текстура, аромат специй и сливочная мягкость превращают обычные ингредиенты в настоящее гастрономическое чудо. Всего полчаса — и на вашем столе блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриная грудка — 250 г;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • паприка — ⅓ ч. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • имбирь сушеный — щепотка;
  • сливочное масло — 50 г;
  • растительное масло — 50 мл.

Для супа:

  • тыква — 500 г;
  • лук — 1 шт. (примерно 150 г);
  • помидор — 1 крупный (200 г);
  • чеснок — 3 зубчика;
  • вода — 100 мл;
  • имбирь сушеный — щепотка;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сливки 10% — 250 мл.

Для подачи (по желанию):

  • тыквенные семечки;
  • оливковое масло с укропом и чесноком;
  • гренки.

Способ приготовления

Сначала подготовить курицу. Грудку нарезать тонкими длинными полосками, приправить солью, паприкой, перцем и щепоткой сушеного имбиря. Хорошо перемешать и оставить на несколько минут, чтобы мясо промариновалось.

рецепт супу з гарбузом
Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле растопить сливочное масло вместе с растительным, выложить курицу и обжарить по 2 минуты с каждой стороны до легкой румяной корочки. Готовое мясо выложить на тарелку. В этой же кастрюле обжарить тыкву, нарезанную соломкой, вместе с грубо нарезанным луком и целыми зубчиками чеснока 2 минуты, чтобы овощи отдали аромат. Добавить нарезанный очищенный помидор, влить воду, посолить, добавить имбирь и паприку. Накрыть крышкой и тушить 20 минут, пока тыква не станет мягкой.

рецепт гарбузового супу
Приготовление супа. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить овощи блендером до однородной консистенции. Влить сливки, перемешать, довести до легкого кипения и сразу снять с огня.

смачний суп з гарбузом та куркою
Тыквенный суп с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Налить суп в тарелку, сверху выложить курицу, посыпать тыквенными семечками, добавить немного ароматного масла с укропом и чесноком. По желанию подать с гренками. Этот осенний суп — настоящий кулинарный уют в тарелке. Мягкий тыквенный крем со сливками сочетается с нежным мясом и пряным ароматом специй — блюдо, которое согревает даже в самый пасмурный день.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

осень тыква рецепт суп курица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации