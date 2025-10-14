Самый вкусный осенний суп из тыквы и курицы — полезное блюдо для желудка и пищеварения

Суп с тыквой. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете блюдо, которое согреет осенью, — этот тыквенный крем-суп с курицей создан именно для вас. Нежная текстура, аромат специй и сливочная мягкость превращают обычные ингредиенты в настоящее гастрономическое чудо. Всего полчаса — и на вашем столе блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриная грудка — 250 г;

соль — ⅓ ч. л.;

паприка — ⅓ ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

имбирь сушеный — щепотка;

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — 50 мл.

Для супа:

тыква — 500 г;

лук — 1 шт. (примерно 150 г);

помидор — 1 крупный (200 г);

чеснок — 3 зубчика;

вода — 100 мл;

имбирь сушеный — щепотка;

паприка — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сливки 10% — 250 мл.

Для подачи (по желанию):

тыквенные семечки;

оливковое масло с укропом и чесноком;

гренки.

Способ приготовления

Сначала подготовить курицу. Грудку нарезать тонкими длинными полосками, приправить солью, паприкой, перцем и щепоткой сушеного имбиря. Хорошо перемешать и оставить на несколько минут, чтобы мясо промариновалось.

Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле растопить сливочное масло вместе с растительным, выложить курицу и обжарить по 2 минуты с каждой стороны до легкой румяной корочки. Готовое мясо выложить на тарелку. В этой же кастрюле обжарить тыкву, нарезанную соломкой, вместе с грубо нарезанным луком и целыми зубчиками чеснока 2 минуты, чтобы овощи отдали аромат. Добавить нарезанный очищенный помидор, влить воду, посолить, добавить имбирь и паприку. Накрыть крышкой и тушить 20 минут, пока тыква не станет мягкой.

Приготовление супа. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить овощи блендером до однородной консистенции. Влить сливки, перемешать, довести до легкого кипения и сразу снять с огня.

Тыквенный суп с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Налить суп в тарелку, сверху выложить курицу, посыпать тыквенными семечками, добавить немного ароматного масла с укропом и чесноком. По желанию подать с гренками. Этот осенний суп — настоящий кулинарный уют в тарелке. Мягкий тыквенный крем со сливками сочетается с нежным мясом и пряным ароматом специй — блюдо, которое согревает даже в самый пасмурный день.

