Суп-пюре из тыквы по-новому — простой рецепт осеннего блюда

Суп-пюре из тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Осень — лучшее время для ароматного тыквенного супа. Этот рецепт супа-пюре из тыквы по-новому сочетает нежность сливок, сладковатый вкус овощей и теплые пряные нотки. Такой суп согреет даже в пасмурный день и станет любимым блюдом всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тыква — 500 г;

картофель — 200 г;

морковь — 1-2 шт.;

лук — 1-2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сливки — 200 мл;

соль — 1 ч. л.;

перец черный — щепотка;

чеснок сушеный — щепотка;

смесь специй — щепотка;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать средними кубиками. Картофель почистить и нарезать небольшими кусочками, морковь — кружочками или полукольцами. Лук порезать, а чеснок измельчить ножом или через пресс.

Картофель и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

В кастрюле с толстым дном разогреть небольшое количество растительного масла. Обжарить лук и чеснок до мягкости и появления легкого золотистого оттенка. Добавить морковь с картофелем, перемешать и тушить 3-4 минуты, чтобы овощи стали более ароматными.

Приготовление супа. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее выложить кусочки тыквы, залить горячей водой или овощным бульоном так, чтобы жидкость лишь покрывала овощи. Варить на среднем огне примерно 20 минут до полной мягкости тыквы.

Крем суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда овощи станут нежными, снять кастрюлю с плиты, дать остыть несколько минут и перебить всё блендером до состояния однородного пюре. Добавить соль, черный перец, сушеный чеснок и любимую смесь специй. Влить сливки, перемешать до кремовой консистенции. Вернуть суп на слабый огонь и, постоянно помешивая, прогреть до легкого закипания — не кипятить, чтобы сливки не свернулись.

Тыквенный суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать горячим, украсив мелко нарезанной зеленью, поджаренными сухариками или ложкой сливок. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного мускатного ореха или тыквенных семечек.

