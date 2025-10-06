Суп-пюре из тыквы по-новому — простой рецепт осеннего блюда

Суп пюре из тыквы по-новому — полюбят и взрослые, и дети
Осень — лучшее время для ароматного тыквенного супа. Этот рецепт супа-пюре из тыквы по-новому сочетает нежность сливок, сладковатый вкус овощей и теплые пряные нотки. Такой суп согреет даже в пасмурный день и станет любимым блюдом всей семьи.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тыква — 500 г;
- картофель — 200 г;
- морковь — 1-2 шт.;
- лук — 1-2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сливки — 200 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный — щепотка;
- чеснок сушеный — щепотка;
- смесь специй — щепотка;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать средними кубиками. Картофель почистить и нарезать небольшими кусочками, морковь — кружочками или полукольцами. Лук порезать, а чеснок измельчить ножом или через пресс.
В кастрюле с толстым дном разогреть небольшое количество растительного масла. Обжарить лук и чеснок до мягкости и появления легкого золотистого оттенка. Добавить морковь с картофелем, перемешать и тушить 3-4 минуты, чтобы овощи стали более ароматными.
Далее выложить кусочки тыквы, залить горячей водой или овощным бульоном так, чтобы жидкость лишь покрывала овощи. Варить на среднем огне примерно 20 минут до полной мягкости тыквы.
Когда овощи станут нежными, снять кастрюлю с плиты, дать остыть несколько минут и перебить всё блендером до состояния однородного пюре. Добавить соль, черный перец, сушеный чеснок и любимую смесь специй. Влить сливки, перемешать до кремовой консистенции. Вернуть суп на слабый огонь и, постоянно помешивая, прогреть до легкого закипания — не кипятить, чтобы сливки не свернулись.
Подавать горячим, украсив мелко нарезанной зеленью, поджаренными сухариками или ложкой сливок. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного мускатного ореха или тыквенных семечек.
