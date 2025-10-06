Видео
Суп пюре из тыквы по-новому — полюбят и взрослые, и дети

Суп пюре из тыквы по-новому — полюбят и взрослые, и дети

ru
Дата публикации 6 октября 2025 14:44
Суп-пюре из тыквы по-новому — простой рецепт осеннего блюда
Суп-пюре из тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Осень — лучшее время для ароматного тыквенного супа. Этот рецепт супа-пюре из тыквы по-новому сочетает нежность сливок, сладковатый вкус овощей и теплые пряные нотки. Такой суп согреет даже в пасмурный день и станет любимым блюдом всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 500 г;
  • картофель — 200 г;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • лук — 1-2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сливки — 200 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный — щепотка;
  • чеснок сушеный — щепотка;
  • смесь специй — щепотка;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать средними кубиками. Картофель почистить и нарезать небольшими кусочками, морковь — кружочками или полукольцами. Лук порезать, а чеснок измельчить ножом или через пресс.

рецепт з гарбуза
Картофель и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

В кастрюле с толстым дном разогреть небольшое количество растительного масла. Обжарить лук и чеснок до мягкости и появления легкого золотистого оттенка. Добавить морковь с картофелем, перемешать и тушить 3-4 минуты, чтобы овощи стали более ароматными.

рецепт супу з гарбуза
Приготовление супа. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее выложить кусочки тыквы, залить горячей водой или овощным бульоном так, чтобы жидкость лишь покрывала овощи. Варить на среднем огне примерно 20 минут до полной мягкости тыквы.

рецепт крем супу з гарбуза
Крем суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда овощи станут нежными, снять кастрюлю с плиты, дать остыть несколько минут и перебить всё блендером до состояния однородного пюре. Добавить соль, черный перец, сушеный чеснок и любимую смесь специй. Влить сливки, перемешать до кремовой консистенции. Вернуть суп на слабый огонь и, постоянно помешивая, прогреть до легкого закипания — не кипятить, чтобы сливки не свернулись.

рецепт приготування супу з гарбуза
Тыквенный суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать горячим, украсив мелко нарезанной зеленью, поджаренными сухариками или ложкой сливок. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного мускатного ореха или тыквенных семечек.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "Золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "Золотой нектар" с витаминами.

осень тыква рецепт Украинская кухня суп
Автор:
Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
