Суп-пюре з гарбуза по-новому — простий рецепт осінньої страви

Суп-пюре з гарбуза. Фото: smakuiemo.com.ua

Осінь — найкращий час для ароматного гарбузового супу. Цей рецепт супу-пюре з гарбуза по-новому поєднує ніжність вершків, солодкуватий смак овочів і теплі пряні нотки. Такий суп зігріє навіть у похмурий день і стане улюбленою стравою всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

гарбуз — 500 г;

картопля — 200 г;

морква — 1–2 шт.;

цибуля — 1–2 шт.;

часник — 1 зубчик;

вершки — 200 мл;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний — дрібка;

часник сушений — дрібка;

суміш спецій — дрібка;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати середніми кубиками. Картоплю почистити й нарізати невеликими шматочками, моркву — кружечками або півкільцями. Цибулю порізати, а часник подрібнити ножем або через прес.

Картопля та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

У каструлі з товстим дном розігріти невелику кількість олії. Обсмажити цибулю та часник до м’якості й появи легкого золотистого відтінку. Додати моркву з картоплею, перемішати й тушкувати 3–4 хвилини, щоб овочі стали ароматнішими.

Приготування супу. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі викласти шматочки гарбуза, залити гарячою водою або овочевим бульйоном так, щоб рідина лише покривала овочі. Варити на середньому вогні приблизно 20 хвилин до повної м’якості гарбуза.

Крем суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли овочі стануть ніжними, зняти каструлю з плити, дати охолонути кілька хвилин і перебити все блендером до стану однорідного пюре. Додати сіль, чорний перець, сушений часник і улюблену суміш спецій. Влити вершки, перемішати до кремової консистенції. Повернути суп на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, прогріти до легкого закипання — не кип’ятити, щоб вершки не згорнулися.

Гарбузовий суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати гарячим, прикрасивши дрібно нарізаною зеленню, підсмаженими сухариками або ложкою вершків. Для більш насиченого смаку можна додати трішки мускатного горіха або гарбузового насіння.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "Золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "Золотий нектар" з вітамінами.