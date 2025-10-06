Суп-пюре з гарбуза по-новому — простий рецепт осінньої страви

Суп пюре з гарбуза по-новому — вподобають і дорослі, й діти
Осінь — найкращий час для ароматного гарбузового супу. Цей рецепт супу-пюре з гарбуза по-новому поєднує ніжність вершків, солодкуватий смак овочів і теплі пряні нотки. Такий суп зігріє навіть у похмурий день і стане улюбленою стравою всієї родини.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 500 г;
- картопля — 200 г;
- морква — 1–2 шт.;
- цибуля — 1–2 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- вершки — 200 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний — дрібка;
- часник сушений — дрібка;
- суміш спецій — дрібка;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати середніми кубиками. Картоплю почистити й нарізати невеликими шматочками, моркву — кружечками або півкільцями. Цибулю порізати, а часник подрібнити ножем або через прес.
У каструлі з товстим дном розігріти невелику кількість олії. Обсмажити цибулю та часник до м’якості й появи легкого золотистого відтінку. Додати моркву з картоплею, перемішати й тушкувати 3–4 хвилини, щоб овочі стали ароматнішими.
Далі викласти шматочки гарбуза, залити гарячою водою або овочевим бульйоном так, щоб рідина лише покривала овочі. Варити на середньому вогні приблизно 20 хвилин до повної м’якості гарбуза.
Коли овочі стануть ніжними, зняти каструлю з плити, дати охолонути кілька хвилин і перебити все блендером до стану однорідного пюре. Додати сіль, чорний перець, сушений часник і улюблену суміш спецій. Влити вершки, перемішати до кремової консистенції. Повернути суп на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, прогріти до легкого закипання — не кип’ятити, щоб вершки не згорнулися.
Подавати гарячим, прикрасивши дрібно нарізаною зеленню, підсмаженими сухариками або ложкою вершків. Для більш насиченого смаку можна додати трішки мускатного горіха або гарбузового насіння.
