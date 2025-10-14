Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Найсмачніший "Осінній суп" у світі — це казка для шлунку

Найсмачніший "Осінній суп" у світі — це казка для шлунку

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:44
Найсмачніший осінній суп із гарбуза та курки — корисна страва для шлунку та травлення
Суп з гарбузом. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте страву, що зігріє восени, — цей гарбузовий крем-суп із куркою створений саме для вас. Ніжна текстура, аромат спецій і вершкова м’якість перетворюють звичайні інгредієнти на справжнє гастрономічне диво. Усього пів години, й на вашому столі страва, яку захочеться готувати знову й знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 250 г;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • паприка — ⅓ ч. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • імбир сушений — щіпка;
  • вершкове масло — 50 г;
  • олія — 50 мл.

Для супу:

  • гарбуз — 500 г;
  • цибуля — 1 шт. (приблизно 150 г);
  • помідор — 1 великий (200 г);
  • часник — 3 зубчики;
  • вода — 100 мл;
  • імбир сушений — щіпка;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • вершки 10% — 250 мл.

Для подачі (за бажанням):

  • гарбузове насіння;
  • оливкова олія з кропом і часником;
  • грінки.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати курку. Грудку нарізати тонкими довгими смужками, приправити сіллю, паприкою, перцем і щіпкою сушеного імбиру. Добре перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб м’ясо промаринувалося.

рецепт супу з гарбузом
Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі розтопити вершкове масло разом з олією, викласти курку й обсмажити по 2 хвилини з кожного боку до легкої рум’яної скоринки. Готове м’ясо викласти на тарілку. У цій самій каструлі обсмажити гарбуз, нарізаний соломкою, разом із грубо нарізаною цибулею й цілими зубчиками часнику 2 хвилини, щоб овочі віддали аромат. Додати нарізаний очищений помідор, влити воду, посолити, додати імбир і паприку. Накрити кришкою й тушкувати 20 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким.

рецепт гарбузового супу
Приготування супу. Фото: gospodynka.com.ua

Збити овочі блендером до однорідної консистенції. Влити вершки, перемішати, довести до легкого кипіння й одразу зняти з вогню.

смачний суп з гарбузом та куркою
Гарбузовий суп з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Налити суп у тарілку, зверху викласти курку, посипати гарбузовим насінням, додати трохи ароматної олії з кропом і часником. За бажанням подати з грінками. Цей осінній суп — справжній кулінарний затишок у тарілці. М’який гарбузовий крем із вершками поєднується з ніжним м’ясом і пряним ароматом спецій — страва, яка зігріває навіть у найпохмуріший день.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами. 

осінь гарбуз рецепт суп курка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації