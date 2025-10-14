Найсмачніший осінній суп із гарбуза та курки — корисна страва для шлунку та травлення

Суп з гарбузом. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте страву, що зігріє восени, — цей гарбузовий крем-суп із куркою створений саме для вас. Ніжна текстура, аромат спецій і вершкова м’якість перетворюють звичайні інгредієнти на справжнє гастрономічне диво. Усього пів години, й на вашому столі страва, яку захочеться готувати знову й знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

куряча грудка — 250 г;

сіль — ⅓ ч. л.;

паприка — ⅓ ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

імбир сушений — щіпка;

вершкове масло — 50 г;

олія — 50 мл.

Для супу:

гарбуз — 500 г;

цибуля — 1 шт. (приблизно 150 г);

помідор — 1 великий (200 г);

часник — 3 зубчики;

вода — 100 мл;

імбир сушений — щіпка;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

вершки 10% — 250 мл.

Для подачі (за бажанням):

гарбузове насіння;

оливкова олія з кропом і часником;

грінки.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати курку. Грудку нарізати тонкими довгими смужками, приправити сіллю, паприкою, перцем і щіпкою сушеного імбиру. Добре перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб м’ясо промаринувалося.

Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі розтопити вершкове масло разом з олією, викласти курку й обсмажити по 2 хвилини з кожного боку до легкої рум’яної скоринки. Готове м’ясо викласти на тарілку. У цій самій каструлі обсмажити гарбуз, нарізаний соломкою, разом із грубо нарізаною цибулею й цілими зубчиками часнику 2 хвилини, щоб овочі віддали аромат. Додати нарізаний очищений помідор, влити воду, посолити, додати імбир і паприку. Накрити кришкою й тушкувати 20 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким.

Приготування супу. Фото: gospodynka.com.ua

Збити овочі блендером до однорідної консистенції. Влити вершки, перемішати, довести до легкого кипіння й одразу зняти з вогню.

Гарбузовий суп з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Налити суп у тарілку, зверху викласти курку, посипати гарбузовим насінням, додати трохи ароматної олії з кропом і часником. За бажанням подати з грінками. Цей осінній суп — справжній кулінарний затишок у тарілці. М’який гарбузовий крем із вершками поєднується з ніжним м’ясом і пряним ароматом спецій — страва, яка зігріває навіть у найпохмуріший день.

