Найсмачніший осінній суп із гарбуза та курки — корисна страва для шлунку та травлення

Найсмачніший "Осінній суп" у світі — це казка для шлунку
Якщо шукаєте страву, що зігріє восени, — цей гарбузовий крем-суп із куркою створений саме для вас. Ніжна текстура, аромат спецій і вершкова м’якість перетворюють звичайні інгредієнти на справжнє гастрономічне диво. Усього пів години, й на вашому столі страва, яку захочеться готувати знову й знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 250 г;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- паприка — ⅓ ч. л.;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- імбир сушений — щіпка;
- вершкове масло — 50 г;
- олія — 50 мл.
Для супу:
- гарбуз — 500 г;
- цибуля — 1 шт. (приблизно 150 г);
- помідор — 1 великий (200 г);
- часник — 3 зубчики;
- вода — 100 мл;
- імбир сушений — щіпка;
- паприка — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершки 10% — 250 мл.
Для подачі (за бажанням):
- гарбузове насіння;
- оливкова олія з кропом і часником;
- грінки.
Спосіб приготування
Спочатку підготувати курку. Грудку нарізати тонкими довгими смужками, приправити сіллю, паприкою, перцем і щіпкою сушеного імбиру. Добре перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб м’ясо промаринувалося.
У каструлі розтопити вершкове масло разом з олією, викласти курку й обсмажити по 2 хвилини з кожного боку до легкої рум’яної скоринки. Готове м’ясо викласти на тарілку. У цій самій каструлі обсмажити гарбуз, нарізаний соломкою, разом із грубо нарізаною цибулею й цілими зубчиками часнику 2 хвилини, щоб овочі віддали аромат. Додати нарізаний очищений помідор, влити воду, посолити, додати імбир і паприку. Накрити кришкою й тушкувати 20 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким.
Збити овочі блендером до однорідної консистенції. Влити вершки, перемішати, довести до легкого кипіння й одразу зняти з вогню.
Налити суп у тарілку, зверху викласти курку, посипати гарбузовим насінням, додати трохи ароматної олії з кропом і часником. За бажанням подати з грінками. Цей осінній суп — справжній кулінарний затишок у тарілці. М’який гарбузовий крем із вершками поєднується з ніжним м’ясом і пряним ароматом спецій — страва, яка зігріває навіть у найпохмуріший день.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.
Читайте Новини.LIVE!