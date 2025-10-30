Сирний суп із галушками за 20 хвилин — домашній рецепт на швидкий і смачний обід

Смачний домашній суп із сирними галушками — рецепт за 20 хвилин
Цей суп — справжній порятунок, коли хочеться теплого, домашнього обіду без зайвих клопотів. Усього 20 хвилин і на столі легка, ароматна страва з ніжними сирними галушками, золотистою засмажкою та м’яким курячим філе. Смак настільки збалансований, що навіть діти просять добавку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- картопля — 3–4 шт.;
- куряче філе — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — приблизно 60 г (плюс трохи для підсипання);
- олія — 1–2 ст. л.;
- вершкове масло — невеликий шматочок;
- сіль, чорний перець, лавровий лист, духмяний перець — до свого смаку;
- куркума — щіпка (за бажанням).
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати кубиками, залити 2 літрами води й поставити варитися на середній вогонь.
На сковороді розігріти олію та вершкове масло. Додати дрібно нарізану цибулю й моркву, обсмажити до золотистого кольору, щоб овочі стали м’якими й ароматними. Потім додати куряче філе, нарізане кубиками, і швидко обсмажити 2–3 хвилини, щоб м’ясо залишилось соковитим.
Для галушок натерти сир на дрібній тертці, змішати з яйцем, посолити й поступово всипати борошно. Замісити м’яке тісто — воно має бути еластичним, але не крутим. Сформувати невеликі кульки або шматочки.
Коли картопля стане м’якою, додати у каструлю обсмажені овочі з куркою. Посолити, приправити перцем і куркумою. Потім обережно викласти галушки, перемішати й варити ще 3–4 хвилини після того, як вони спливуть.
Наприкінці додати лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю, зняти з вогню й дати супу настоятися 5 хвилин під кришкою.
