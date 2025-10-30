Відео
Дата публікації: 30 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 14:06
Сирний суп із галушками за 20 хвилин — домашній рецепт на швидкий і смачний обід
Домашній суп. Фото: кадр з відео

Цей суп — справжній порятунок, коли хочеться теплого, домашнього обіду без зайвих клопотів. Усього 20 хвилин і на столі легка, ароматна страва з ніжними сирними галушками, золотистою засмажкою та м’яким курячим філе. Смак настільки збалансований, що навіть діти просять добавку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • картопля — 3–4 шт.;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — приблизно 60 г (плюс трохи для підсипання);
  • олія — 1–2 ст. л.;
  • вершкове масло — невеликий шматочок;
  • сіль, чорний перець, лавровий лист, духмяний перець — до свого смаку;
  • куркума — щіпка (за бажанням).

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати кубиками, залити 2 літрами води й поставити варитися на середній вогонь.

рецепт супу з куркою
Куряче філе та морква. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти олію та вершкове масло. Додати дрібно нарізану цибулю й моркву, обсмажити до золотистого кольору, щоб овочі стали м’якими й ароматними. Потім додати куряче філе, нарізане кубиками, і швидко обсмажити 2–3 хвилини, щоб м’ясо залишилось соковитим.

рецепт супу з галушками та куркою
Курка та морква. Фото: кадр з відео

Для галушок натерти сир на дрібній тертці, змішати з яйцем, посолити й поступово всипати борошно. Замісити м’яке тісто — воно має бути еластичним, але не крутим. Сформувати невеликі кульки або шматочки.

курячий суп з сирними галушками
Сирні галушки. Фото: кадр з відео

Коли картопля стане м’якою, додати у каструлю обсмажені овочі з куркою. Посолити, приправити перцем і куркумою. Потім обережно викласти галушки, перемішати й варити ще 3–4 хвилини після того, як вони спливуть.

рецепт супу за 20 хвили з сирними галушками
Приготування супу. Фото: кадр з відео

Наприкінці додати лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю, зняти з вогню й дати супу настоятися 5 хвилин під кришкою.

Вечеря рецепт галушки суп обід
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
