Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно

Дата публікації: 3 грудня 2025 15:04
Турецький крем-суп із сочевиці — рецепт приготування корисної страви з фото
Турецький крем-суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Турецький крем-суп із сочевиці — простий і корисний рецепт приготування з фото. Ніжна консистенція, аромат спецій і легкість у приготуванні роблять цю страву ідеальною для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • червона сочевиця – 200 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • картопля – 1 шт.;
  • олія рослинна або вершкова – 2 ст. л.;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • паприка солодка – 1 ч. л.;
  • кмин – 1 ч. л.;
  • сіль – до свого смаку;
  • перець – до свого смаку;
  • вода або курячий бульйон – 1,2–1,5 л;
  • лимон – для подачі.

Спосіб приготування

Підготувати сочевицю. Промити її під холодною проточною водою, поки рідина не стане прозорою. Залишити на ситі, щоб сочевиця добре стекла, адже зайва вода може вплинути на остаточну густоту супу.

як приготувати суп з сочевиці
Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати овочі. Очистити цибулю, моркву та картоплю, нарізати їх невеликими кубиками однакового розміру. Така підготовка забезпечить рівномірне приготування і м’яку текстуру у готовому супі.

рецепт супу з сочевиці
Сочевиця в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти олію в каструлі. Додати цибулю та прогріти її до м’якого, прозорого стану. Додати моркву та картоплю, перемішати та продовжити тушкувати, поки овочі не відпустять аромат та не стануть м’якшими. Додати томатну пасту, солодку паприку та кмин. Прогріти спеції разом з овочами, щоб вони розкрили свій смак і надали супу турецького характеру.

простий рецепт супу з сочевиці
Приготування супу. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити бульйон або воду та додати сочевицю. Посолити та поперчити на смак. Дочекатися закипання, зменшити вогонь і варити суп доти, доки сочевиця повністю не розвариться. Овочі мають стати ніжними, а сама сочевиця — перетворитися на м’яку основу, яка дозволить легко збити суп до кремової консистенції.

рецепт крем-супу з сочевиці
Крем-суп з сочевиці. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли всі інгредієнти стануть м’якими, скористатися занурювальним блендером і збити суп до однорідності. За потреби скорегувати густоту додаванням гарячої води або бульйону.

рецепт суп крупа обід сочевиця
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
