Антипохмільна солянка за 20 хвилин — швидкий рецепт із залишків після Нового року

Антипохмільна солянка за 20 хвилин — із залишків після свят
Антипохмільна солянка за 20 хвилин — це швидкий і простий спосіб використати залишки після Нового року. Копченості, картопля, помідори та квасоля створюють насичений смак, а зелень додає свіжості. Цей рецепт дозволяє приготувати ситну та ароматну солянку, яка допоможе відновити сили після святкового столу без зайвої мороки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- ковбаски "мисливські" або інші копченості — до свого смаку;
- вода — 2–2,5 л;
- картопля — 3–4 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- томатна паста — 1/2 ст. л.;
- квасоля консервована — 1 банка;
- сіль — до свого смаку;
- суміш перців — 1/2 ч. л.;
- копчена паприка — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л. або до свого смаку;
- зелена цибуля — для подачі.
Спосіб приготування
Картоплю нарізати кубиками та відправити у каструлю з киплячою водою. Довести до повторного кипіння.
Ковбаски нарізати шматочками, додати до каструлі та варити на невеликому вогні під кришкою до готовності картоплі.
Цибулю дрібно порізати та обсмажити на олії до прозорості. Помідори нарізати кубиком і додати до цибулі, тушкувати, поки помідори не пустять сік. Додати томатну пасту та прогріти ще 2–3 хвилини.
У каструлю додати консервовану квасолю та обсмажку з цибулі та помідорів. Посолити, поперчити, додати копчену паприку та цукор, ретельно перемішати та довести до кипіння. Солянку розлити по тарілках та прикрасити нарізаною зеленою цибулею перед подачею.
