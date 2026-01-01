Антипохмільна солянка за 20 хвилин — швидкий рецепт із залишків після Нового року

Домашня солянка. Фото: gospodynka.com.ua

Антипохмільна солянка за 20 хвилин — це швидкий і простий спосіб використати залишки після Нового року. Копченості, картопля, помідори та квасоля створюють насичений смак, а зелень додає свіжості. Цей рецепт дозволяє приготувати ситну та ароматну солянку, яка допоможе відновити сили після святкового столу без зайвої мороки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

ковбаски "мисливські" або інші копченості — до свого смаку;

вода — 2–2,5 л;

картопля — 3–4 шт.;

помідори — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

томатна паста — 1/2 ст. л.;

квасоля консервована — 1 банка;

сіль — до свого смаку;

суміш перців — 1/2 ч. л.;

копчена паприка — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л. або до свого смаку;

зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати кубиками та відправити у каструлю з киплячою водою. Довести до повторного кипіння.

Нарізана картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Ковбаски нарізати шматочками, додати до каструлі та варити на невеликому вогні під кришкою до готовності картоплі.

Ковбаски та засмажка. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю дрібно порізати та обсмажити на олії до прозорості. Помідори нарізати кубиком і додати до цибулі, тушкувати, поки помідори не пустять сік. Додати томатну пасту та прогріти ще 2–3 хвилини.

Готова солянка. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю додати консервовану квасолю та обсмажку з цибулі та помідорів. Посолити, поперчити, додати копчену паприку та цукор, ретельно перемішати та довести до кипіння. Солянку розлити по тарілках та прикрасити нарізаною зеленою цибулею перед подачею.

