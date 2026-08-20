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Асорті на зиму "Від тітки Наді": огірки й помідори в одній банці

20 серпня 2026 01:04
Асорті на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Таке овочеве асорті зручно готувати на зиму, адже в одній банці одразу є і хрусткі огірки, і ароматні помідори. Маринад виходить кисло-солодким, а спеції додають заготівлі насиченого домашнього смаку. Ідеальна консервація на зиму. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сіль — 16 г;
  • цукор — 30 г;
  • гірчиця в зернах — 4 г;
  • оцтова есенція 72% — 6 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • цибуля — 1 ст. л.;
  • кріп — 2 ст. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • гвоздика — 1 бутон;
  • огірки — 300 г;
  • помідори — 300 г.
Огірк та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки замочити у воді на 7 годин, потім добре промити. Банки та кришки стерилізувати.
  2. На дно літрової банки викласти часник, цибулю, кріп, лавровий лист, гвоздику та гірчицю.
  3. Огірки обрізати з обох боків і заповнити ними половину банки.
  4. Помідори проколоти зубочисткою та викласти зверху.
  5. Додати сіль і цукор, влити оцтову есенцію та залити окропом до шийки банки.
  6. Накрити кришкою й стерилізувати в киплячій воді 10 хвилин.
  7. Коли огірки змінять колір, банку дістати та герметично закрутити.

Асорті виходить ароматним, кисло-солодким і насиченим: огірки залишаються хрусткими, а помідори добре просочуються маринадом.

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