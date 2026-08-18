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Головна Смак Мариновані огірки "1000": рецепт консервації хіт серпня 2026

Мариновані огірки "1000": рецепт консервації хіт серпня 2026

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 01:04
Хрусткі огірки з насиченим маринадом: заготовка на зиму
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт маринованих огірків варто зберегти на серпень: заготовка виходить насиченою, ароматною та дуже хрусткою. Огірки добре просочуються спеціями, а завдяки правильній стерилізації зберігають приємну текстуру протягом зими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 1-літрову банку):

  • молоді огірки — 600 г ;
  • цибуля — 2 кільця на банку;
  • часник — 2 зубчики;
  • стебла хрону;
  • гострий перець — невеликий шматочок, за бажанням;
  • листя смородини — 1 шт.;
  • парасолька кропу;
  • листя вишні;
  • духмяний перець — 2 горошини;
  • чорний перець — 6–7 горошин;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • зерна гірчиці — 1 ч. л.

Для маринаду на 3-літрові банки:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 75 г;
  • цукор — 150 г;
  • оцет 9% — 200 мл.
рецепт маринованих огірків
Огірки та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки замочити в холодній воді на 2 години, потім промити та обрізати кінчики.
  2. На дно кожної банки викласти хрін, гострий перець, цибулю, листя смородини та вишні, кріп, часник і спеції.
  3. Додати зерна гірчиці та щільно укласти огірки.
  4. Для маринаду воду змішати із сіллю, цукром та оцтом, довести до кипіння.
  5. Банки поставити в каструлю на рушник, залити теплою водою та прогріти.
  6. Потім обережно залити огірки киплячим маринадом і накрити кришками.
  7. Коли вода в каструлі добре прогріється й біля стінок банок з’являться бульбашки, стерилізувати заготовки 12 хвилин.
  8. Готові банки герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження без укутування.

Такі огірки виходять хрусткими, ароматними та з насиченим кисло-солодким смаком. Зберігати заготовки потрібно в прохолодному темному місці.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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