Хрусткі огірки з насиченим маринадом: заготовка на зиму

Мариновані огірки "1000": рецепт консервації хіт серпня 2026
Цей рецепт маринованих огірків варто зберегти на серпень: заготовка виходить насиченою, ароматною та дуже хрусткою. Огірки добре просочуються спеціями, а завдяки правильній стерилізації зберігають приємну текстуру протягом зими.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 1-літрову банку):
- молоді огірки — 600 г ;
- цибуля — 2 кільця на банку;
- часник — 2 зубчики;
- стебла хрону;
- гострий перець — невеликий шматочок, за бажанням;
- листя смородини — 1 шт.;
- парасолька кропу;
- листя вишні;
- духмяний перець — 2 горошини;
- чорний перець — 6–7 горошин;
- лавровий лист — 1 шт.;
- зерна гірчиці — 1 ч. л.
Для маринаду на 3-літрові банки:
- вода — 1 л;
- сіль — 75 г;
- цукор — 150 г;
- оцет 9% — 200 мл.
Спосіб приготування
- Огірки замочити в холодній воді на 2 години, потім промити та обрізати кінчики.
- На дно кожної банки викласти хрін, гострий перець, цибулю, листя смородини та вишні, кріп, часник і спеції.
- Додати зерна гірчиці та щільно укласти огірки.
- Для маринаду воду змішати із сіллю, цукром та оцтом, довести до кипіння.
- Банки поставити в каструлю на рушник, залити теплою водою та прогріти.
- Потім обережно залити огірки киплячим маринадом і накрити кришками.
- Коли вода в каструлі добре прогріється й біля стінок банок з’являться бульбашки, стерилізувати заготовки 12 хвилин.
- Готові банки герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження без укутування.
Такі огірки виходять хрусткими, ароматними та з насиченим кисло-солодким смаком. Зберігати заготовки потрібно в прохолодному темному місці.
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