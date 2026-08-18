Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные огурцы "1000": рецепт хит августа 2026 года

Маринованные огурцы "1000": рецепт хит августа 2026 года

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 01:04
Хрустящие огурцы с насыщенным маринадом: заготовка на зиму
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт маринованных огурцов стоит сохранить на август: заготовка получается насыщенной, ароматной и очень хрустящей. Огурцы хорошо пропитываются специями, а благодаря правильной стерилизации сохраняют приятную текстуру в течение всей зимы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 1-литровую банку):

  • молодые огурцы — 600 г;
  • лук — 2 кольца на банку;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • стебли хрена;
  • острый перец — небольшой кусочек, по желанию;
  • листья смородины — 1 шт.;
  • веточка укропа;
  • листья вишни;
  • душистый перец — 2 горошины;
  • чёрный перец — 6–7 горошин;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • горчичные зерна — 1 ч. л.

Для маринада на 3-литровые банки:

  • вода — 1 л;
  • соль — 75 г;
  • сахар — 150 г;
  • уксус 9% — 200 мл.
рецепт маринованих огірків
Огурцы и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, затем промыть и обрезать кончики.
  2. На дно каждой банки выложить хрен, острый перец, лук, листья смородины и вишни, укроп, чеснок и специи.
  3. Добавить зерна горчицы и плотно уложить огурцы.
  4. Для маринада смешать воду с солью, сахаром и уксусом, довести до кипения.
  5. Банки поставить в кастрюлю на полотенце, залить тёплой водой и прогреть.
  6. Затем осторожно залить огурцы кипящим маринадом и накрыть крышками.
  7. Когда вода в кастрюле хорошо прогреется и у стенок банок появятся пузырьки, стерилизовать заготовки 12 минут.
  8. Готовые банки герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания без укутывания.

Такие огурцы получаются хрустящими, ароматными и с насыщенным кисло-сладким вкусом. Хранить заготовки нужно в прохладном тёмном месте.

Читайте также:

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.

консервация рецепт огурцы маринованные огурцы заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации