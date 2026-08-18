Хрустящие огурцы с насыщенным маринадом: заготовка на зиму

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт маринованных огурцов стоит сохранить на август: заготовка получается насыщенной, ароматной и очень хрустящей. Огурцы хорошо пропитываются специями, а благодаря правильной стерилизации сохраняют приятную текстуру в течение всей зимы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 1-литровую банку):

молодые огурцы — 600 г;

лук — 2 кольца на банку;

чеснок — 2 зубчика;

стебли хрена;

острый перец — небольшой кусочек, по желанию;

листья смородины — 1 шт.;

веточка укропа;

листья вишни;

душистый перец — 2 горошины;

чёрный перец — 6–7 горошин;

лавровый лист — 1 шт.;

горчичные зерна — 1 ч. л.

Для маринада на 3-литровые банки:

вода — 1 л;

соль — 75 г;

сахар — 150 г;

уксус 9% — 200 мл.

Огурцы и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, затем промыть и обрезать кончики. На дно каждой банки выложить хрен, острый перец, лук, листья смородины и вишни, укроп, чеснок и специи. Добавить зерна горчицы и плотно уложить огурцы. Для маринада смешать воду с солью, сахаром и уксусом, довести до кипения. Банки поставить в кастрюлю на полотенце, залить тёплой водой и прогреть. Затем осторожно залить огурцы кипящим маринадом и накрыть крышками. Когда вода в кастрюле хорошо прогреется и у стенок банок появятся пузырьки, стерилизовать заготовки 12 минут. Готовые банки герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания без укутывания.

Такие огурцы получаются хрустящими, ароматными и с насыщенным кисло-сладким вкусом. Хранить заготовки нужно в прохладном тёмном месте.

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