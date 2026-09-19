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Головна Смак Бабусин пиріг "Яблучник": знадобиться 3 яйця + 3 яблука

Бабусин пиріг "Яблучник": знадобиться 3 яйця + 3 яблука

Ua ru
19 вересня 2026 15:04
Пиріг із яблуками: ніжна домашня випічка з ароматом кориці
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг готується з доступних продуктів і не потребує складних кулінарних навичок. Яблука запікаються разом із тістом, завдяки чому випічка виходить м’якою, вологою та ароматною. Після охолодження пиріг добре тримає форму й залишається ніжним наступного дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 75 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло — 100 г;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для начинки:

  • яблука — 3 шт. (приблизно 300 г);
  • цукор — 3 ст. л.;
  • кориця — до смаку.
рецепт яблучного пирога
Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Вершкове масло розтопити та трохи охолодити.
  2. Яблука очистити від серцевини, нарізати шматочками, змішати з цукром і корицею.
  3. Яйця збити з сіллю, цукром і ванільним цукром до світлої пухкої маси. 
  4. Додати масло, перемішати.  Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
  5. У форму діаметром 20 см, застелену пергаментом, викласти яблука. Зверху розподілити тісто та розрівняти.
  6. Випікати при 180 °C близько 35 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
  7. Пиріг трохи охолодити у формі, після чого нарізати та подавати.

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рецепт випічка пирог з яблуками шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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