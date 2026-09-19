Пиріг із яблуками: ніжна домашня випічка з ароматом кориці

Бабусин пиріг "Яблучник": знадобиться 3 яйця + 3 яблука
Ua ru
19 вересня 2026 15:04
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Цей пиріг готується з доступних продуктів і не потребує складних кулінарних навичок. Яблука запікаються разом із тістом, завдяки чому випічка виходить м’якою, вологою та ароматною. Після охолодження пиріг добре тримає форму й залишається ніжним наступного дня.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 75 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — 100 г;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 10 г.
Для начинки:
- яблука — 3 шт. (приблизно 300 г);
- цукор — 3 ст. л.;
- кориця — до смаку.
Спосіб приготування
- Вершкове масло розтопити та трохи охолодити.
- Яблука очистити від серцевини, нарізати шматочками, змішати з цукром і корицею.
- Яйця збити з сіллю, цукром і ванільним цукром до світлої пухкої маси.
- Додати масло, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
- У форму діаметром 20 см, застелену пергаментом, викласти яблука. Зверху розподілити тісто та розрівняти.
- Випікати при 180 °C близько 35 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
- Пиріг трохи охолодити у формі, після чого нарізати та подавати.
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