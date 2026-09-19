Пиріг із яблуками: ніжна домашня випічка з ароматом кориці

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг готується з доступних продуктів і не потребує складних кулінарних навичок. Яблука запікаються разом із тістом, завдяки чому випічка виходить м’якою, вологою та ароматною. Після охолодження пиріг добре тримає форму й залишається ніжним наступного дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 75 г;

ванільний цукор — 8 г;

сіль — дрібка;

вершкове масло — 100 г;

борошно — 150 г;

розпушувач — 10 г.

Для начинки:

яблука — 3 шт. (приблизно 300 г);

цукор — 3 ст. л.;

кориця — до смаку.

Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Вершкове масло розтопити та трохи охолодити. Яблука очистити від серцевини, нарізати шматочками, змішати з цукром і корицею. Яйця збити з сіллю, цукром і ванільним цукром до світлої пухкої маси. Додати масло, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто. У форму діаметром 20 см, застелену пергаментом, викласти яблука. Зверху розподілити тісто та розрівняти. Випікати при 180 °C близько 35 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Пиріг трохи охолодити у формі, після чого нарізати та подавати.

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