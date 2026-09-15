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Головна Смак Яблучний пиріг "Єва" смачніший за шарлотку: хіт осені 2026

Яблучний пиріг "Єва" смачніший за шарлотку: хіт осені 2026

Ua ru
15 вересня 2026 03:04
Яблучний пиріг з лимонною ноткою: ніжний рецепт домашньої випічки з корицею
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Соковиті яблука з корицею чудово поєднуються з легким ванільно-лимонним тістом. Особливого смаку випічці додає ароматна заливка з вершкового масла, коричневого цукру та лимонного соку. Такий пиріг стане чудовим доповненням до осіннього чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • цукор — 120 г;
  • олія — 100 мл.;
  • молоко — 120 мл.;
  • борошно — 220 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • лимонний сік — 30 мл.;
  • яблука — 2 шт.;
  • коричневий цукор — 1 ст. л.;
  • кориця — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • коричневий цукор — 25 г;
  • лимонний сік — 30 мл.;
  • цукрова пудра — 1 ч. л.
рецепт пирога з яблуками
Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з сіллю, ваніллю та цукром 2–3 хвилини.
  2. Додати олію й молоко, потім поступово вмішати борошно з розпушувачем.
  3. Додати лимонну цедру та сік, перемішати до однорідності.
  4. Тісто вилити у змащену форму діаметром 20 см.
  5. Яблука нарізати кубиками, змішати з корицею та коричневим цукром і розподілити зверху.
  6. Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин.
  7. Для заливки розтопити вершкове масло, додати коричневий цукор і лимонний сік.
  8. Змастити теплий пиріг заливкою та повернути в духовку ще на 10 хвилин при 180 °C. Перед подаванням посипати цукровою пудрою.

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пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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