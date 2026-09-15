Яблучний пиріг з лимонною ноткою: ніжний рецепт домашньої випічки з корицею

Яблучний пиріг "Єва" смачніший за шарлотку: хіт осені 2026
Ua ru
15 вересня 2026 03:04
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Соковиті яблука з корицею чудово поєднуються з легким ванільно-лимонним тістом. Особливого смаку випічці додає ароматна заливка з вершкового масла, коричневого цукру та лимонного соку. Такий пиріг стане чудовим доповненням до осіннього чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- цукор — 120 г;
- олія — 100 мл.;
- молоко — 120 мл.;
- борошно — 220 г;
- розпушувач — 10 г;
- цедра лимона — 1 шт.;
- лимонний сік — 30 мл.;
- яблука — 2 шт.;
- коричневий цукор — 1 ст. л.;
- кориця — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 40 г;
- коричневий цукор — 25 г;
- лимонний сік — 30 мл.;
- цукрова пудра — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Яйця збити з сіллю, ваніллю та цукром 2–3 хвилини.
- Додати олію й молоко, потім поступово вмішати борошно з розпушувачем.
- Додати лимонну цедру та сік, перемішати до однорідності.
- Тісто вилити у змащену форму діаметром 20 см.
- Яблука нарізати кубиками, змішати з корицею та коричневим цукром і розподілити зверху.
- Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин.
- Для заливки розтопити вершкове масло, додати коричневий цукор і лимонний сік.
- Змастити теплий пиріг заливкою та повернути в духовку ще на 10 хвилин при 180 °C. Перед подаванням посипати цукровою пудрою.
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