Яблучний пиріг з лимонною ноткою: ніжний рецепт домашньої випічки з корицею

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Соковиті яблука з корицею чудово поєднуються з легким ванільно-лимонним тістом. Особливого смаку випічці додає ароматна заливка з вершкового масла, коричневого цукру та лимонного соку. Такий пиріг стане чудовим доповненням до осіннього чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.;

цукор — 120 г;

олія — 100 мл.;

молоко — 120 мл.;

борошно — 220 г;

розпушувач — 10 г;

цедра лимона — 1 шт.;

лимонний сік — 30 мл.;

яблука — 2 шт.;

коричневий цукор — 1 ст. л.;

кориця — 1 ч. л.;

вершкове масло — 40 г;

коричневий цукор — 25 г;

лимонний сік — 30 мл.;

цукрова пудра — 1 ч. л.

Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з сіллю, ваніллю та цукром 2–3 хвилини. Додати олію й молоко, потім поступово вмішати борошно з розпушувачем. Додати лимонну цедру та сік, перемішати до однорідності. Тісто вилити у змащену форму діаметром 20 см. Яблука нарізати кубиками, змішати з корицею та коричневим цукром і розподілити зверху. Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин. Для заливки розтопити вершкове масло, додати коричневий цукор і лимонний сік. Змастити теплий пиріг заливкою та повернути в духовку ще на 10 хвилин при 180 °C. Перед подаванням посипати цукровою пудрою.

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