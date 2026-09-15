Яблочный пирог с лимонной ноткой: нежный рецепт домашней выпечки с корицей

Яблочный пирог "Ева" вкуснее шарлотки: хит осени 2026 года
Ua ru
15 сентября 2026 03:04
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Сочные яблоки с корицей прекрасно сочетаются с легким ванильно-лимонным тестом. Особый вкус выпечке придает ароматная заливка из сливочного масла, коричневого сахара и лимонного сока. Такой пирог станет прекрасным дополнением к осеннему чаепитию.
Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар или ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- сахар — 120 г;
- растительное масло — 100 мл;
- молоко — 120 мл;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- цедра лимона — 1 шт.;
- лимонный сок — 30 мл;
- яблоки — 2 шт.;
- коричневый сахар — 1 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 40 г;
- коричневый сахар — 25 г;
- лимонный сок — 30 мл;
- сахарная пудра — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью, ванилью и сахаром 2–3 минуты.
- Добавить масло и молоко, затем постепенно всыпать муку с разрыхлителем.
- Добавить лимонную цедру и сок, перемешать до однородности.
- Тесто вылить в смазанную форму диаметром 20 см.
- Яблоки нарезать кубиками, смешать с корицей и коричневым сахаром и выложить сверху.
- Выпекать при 180 °C около 40–45 минут.
- Для глазури растопить сливочное масло, добавить коричневый сахар и лимонный сок.
- Смазать теплый пирог глазурью и вернуть в духовку ещё на 10 минут при 180 °C. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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