Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Яблочный пирог "Ева" вкуснее шарлотки: хит осени 2026 года

Яблочный пирог "Ева" вкуснее шарлотки: хит осени 2026 года

Ua ru
15 сентября 2026 03:04
Яблочный пирог с лимонной ноткой: нежный рецепт домашней выпечки с корицей
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Сочные яблоки с корицей прекрасно сочетаются с легким ванильно-лимонным тестом. Особый вкус выпечке придает ароматная заливка из сливочного масла, коричневого сахара и лимонного сока. Такой пирог станет прекрасным дополнением к осеннему чаепитию.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар или ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • сахар — 120 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • молоко — 120 мл;
  • мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • лимонный сок — 30 мл;
  • яблоки — 2 шт.;
  • коричневый сахар — 1 ст. л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • коричневый сахар — 25 г;
  • лимонный сок — 30 мл;
  • сахарная пудра — 1 ч. л.
рецепт пирога з яблуками
Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью, ванилью и сахаром 2–3 минуты.
  2. Добавить масло и молоко, затем постепенно всыпать муку с разрыхлителем.
  3. Добавить лимонную цедру и сок, перемешать до однородности.
  4. Тесто вылить в смазанную форму диаметром 20 см.
  5. Яблоки нарезать кубиками, смешать с корицей и коричневым сахаром и выложить сверху.
  6. Выпекать при 180 °C около 40–45 минут.
  7. Для глазури растопить сливочное масло, добавить коричневый сахар и лимонный сок.
  8. Смазать теплый пирог глазурью и вернуть в духовку ещё на 10 минут при 180 °C. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Читайте также:

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

пирог рецепт выпечка шарлотка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации