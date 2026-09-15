Яблочный пирог с лимонной ноткой: нежный рецепт домашней выпечки с корицей

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Сочные яблоки с корицей прекрасно сочетаются с легким ванильно-лимонным тестом. Особый вкус выпечке придает ароматная заливка из сливочного масла, коричневого сахара и лимонного сока. Такой пирог станет прекрасным дополнением к осеннему чаепитию.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар или ванильный экстракт — 1 ч. л.;

сахар — 120 г;

растительное масло — 100 мл;

молоко — 120 мл;

мука — 220 г;

разрыхлитель — 10 г;

цедра лимона — 1 шт.;

лимонный сок — 30 мл;

яблоки — 2 шт.;

коричневый сахар — 1 ст. л.;

корица — 1 ч. л.;

сливочное масло — 40 г;

коричневый сахар — 25 г;

лимонный сок — 30 мл;

сахарная пудра — 1 ч. л.

Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с солью, ванилью и сахаром 2–3 минуты. Добавить масло и молоко, затем постепенно всыпать муку с разрыхлителем. Добавить лимонную цедру и сок, перемешать до однородности. Тесто вылить в смазанную форму диаметром 20 см. Яблоки нарезать кубиками, смешать с корицей и коричневым сахаром и выложить сверху. Выпекать при 180 °C около 40–45 минут. Для глазури растопить сливочное масло, добавить коричневый сахар и лимонный сок. Смазать теплый пирог глазурью и вернуть в духовку ещё на 10 минут при 180 °C. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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