Яблочный пирог: нежная домашняя выпечка с ароматом корицы

Бабушкин пирог "Яблочный": понадобится 3 яйца + 3 яблока
Ua ru
19 сентября 2026 15:04
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Яблоки запекаются вместе с тестом, благодаря чему выпечка получается мягкой, сочной и ароматной. После остывания пирог хорошо держит форму и остается нежным на следующий день.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 75 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для начинки:
- яблоки — 3 шт. (примерно 300 г);
- сахар — 3 ст. л.;
- корица — по вкусу.
Способ приготовления
- Растопить сливочное масло и немного остудить.
- Яблоки очистить от сердцевины, нарезать кусочками, смешать с сахаром и корицей.
- Яйца взбить с солью, сахаром и ванильным сахаром до получения светлой воздушной массы.
- Добавить масло, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- В форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом, выложить яблоки. Сверху распределить тесто и разровнять.
- Выпекать при 180 °C около 35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Пирог немного остудить в форме, после чего нарезать и подавать.
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