Яблочный пирог: нежная домашняя выпечка с ароматом корицы

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Яблоки запекаются вместе с тестом, благодаря чему выпечка получается мягкой, сочной и ароматной. После остывания пирог хорошо держит форму и остается нежным на следующий день.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 75 г;

ванильный сахар — 8 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — 100 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для начинки:

яблоки — 3 шт. (примерно 300 г);

сахар — 3 ст. л.;

корица — по вкусу.

Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Растопить сливочное масло и немного остудить. Яблоки очистить от сердцевины, нарезать кусочками, смешать с сахаром и корицей. Яйца взбить с солью, сахаром и ванильным сахаром до получения светлой воздушной массы. Добавить масло, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. В форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом, выложить яблоки. Сверху распределить тесто и разровнять. Выпекать при 180 °C около 35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Пирог немного остудить в форме, после чего нарезать и подавать.

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