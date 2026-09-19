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Главная Вкус Бабушкин пирог "Яблочный": понадобится 3 яйца + 3 яблока

Бабушкин пирог "Яблочный": понадобится 3 яйца + 3 яблока

Ua ru
19 сентября 2026 15:04
Яблочный пирог: нежная домашняя выпечка с ароматом корицы
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Яблоки запекаются вместе с тестом, благодаря чему выпечка получается мягкой, сочной и ароматной. После остывания пирог хорошо держит форму и остается нежным на следующий день.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 75 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 100 г;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для начинки:

  • яблоки — 3 шт. (примерно 300 г);
  • сахар — 3 ст. л.;
  • корица — по вкусу.
рецепт яблучного пирога
Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Растопить сливочное масло и немного остудить.
  2. Яблоки очистить от сердцевины, нарезать кусочками, смешать с сахаром и корицей.
  3. Яйца взбить с солью, сахаром и ванильным сахаром до получения светлой воздушной массы.
  4. Добавить масло, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  5. В форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом, выложить яблоки. Сверху распределить тесто и разровнять.
  6. Выпекать при 180 °C около 35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  7. Пирог немного остудить в форме, после чего нарезать и подавать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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