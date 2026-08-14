"Бабусині" котлети: знадобиться картопля та кабачки
Іноді найсмачніші страви виходять із найпростіших овочів. Ці котлети нагадують домашню кухню з дитинства: рум’яні зовні, м’які всередині та з апетитним ароматом смажених овочів. Готуються вони досить швидко й чудово підходять для сімейного обіду або легкої вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 750 г;
- картопля — 250 г;
- цибуля — 150 г;
- морква — 200 г;
- солодкий перець — ½ шт.;
- яйце — 1 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- борошно — 3 ст. л.;
- петрушка — до смаку;
- сіль, чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- сметана 20% — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- петрушка — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачок і картоплю натерти, посолити та залишити на 10 хвилин. Потім ретельно відтиснути зайву рідину.
- Цибулю, моркву та перець подрібнити й обсмажити до м’якості.
- Охолодити та змішати з картопляно-кабачковою масою.
- Додати яйце, натертий сир, петрушку, перець і борошно.
- Перемішати, сформувати невеликі котлети та обсмажити на олії з двох боків до рум’яної скоринки.
- Наприкінці накрити кришкою й потримати ще кілька хвилин.
- Для соусу змішати сметану, подрібнений часник і петрушку. Подавати котлети теплими разом із соусом.
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