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"Бабусині" котлети: знадобиться картопля та кабачки

14 серпня 2026 05:04
Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Іноді найсмачніші страви виходять із найпростіших овочів. Ці котлети нагадують домашню кухню з дитинства: рум’яні зовні, м’які всередині та з апетитним ароматом смажених овочів. Готуються вони досить швидко й чудово підходять для сімейного обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 750 г;
  • картопля — 250 г;
  • цибуля — 150 г;
  • морква — 200 г;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • твердий сир — 70 г;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • петрушка — до смаку;
  • сіль, чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • сметана 20% — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • петрушка — до смаку.
Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок і картоплю натерти, посолити та залишити на 10 хвилин. Потім ретельно відтиснути зайву рідину.
  2. Цибулю, моркву та перець подрібнити й обсмажити до м’якості.
  3. Охолодити та змішати з картопляно-кабачковою масою.
  4. Додати яйце, натертий сир, петрушку, перець і борошно.
  5. Перемішати, сформувати невеликі котлети та обсмажити на олії з двох боків до рум’яної скоринки.
  6. Наприкінці накрити кришкою й потримати ще кілька хвилин.
  7. Для соусу змішати сметану, подрібнений часник і петрушку. Подавати котлети теплими разом із соусом.

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