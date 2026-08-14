"Бабусині" котлети: знадобиться картопля та кабачки

Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Іноді найсмачніші страви виходять із найпростіших овочів. Ці котлети нагадують домашню кухню з дитинства: рум’яні зовні, м’які всередині та з апетитним ароматом смажених овочів. Готуються вони досить швидко й чудово підходять для сімейного обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 750 г;

картопля — 250 г;

цибуля — 150 г;

морква — 200 г;

солодкий перець — ½ шт.;

яйце — 1 шт.;

твердий сир — 70 г;

борошно — 3 ст. л.;

петрушка — до смаку;

сіль, чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Для соусу:

сметана 20% — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

петрушка — до смаку.

Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок і картоплю натерти, посолити та залишити на 10 хвилин. Потім ретельно відтиснути зайву рідину. Цибулю, моркву та перець подрібнити й обсмажити до м’якості. Охолодити та змішати з картопляно-кабачковою масою. Додати яйце, натертий сир, петрушку, перець і борошно. Перемішати, сформувати невеликі котлети та обсмажити на олії з двох боків до рум’яної скоринки. Наприкінці накрити кришкою й потримати ще кілька хвилин. Для соусу змішати сметану, подрібнений часник і петрушку. Подавати котлети теплими разом із соусом.

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