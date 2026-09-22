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Головна Смак Бабусині солодкі млинці на сніданок: натерти гарбуз та додати 1 яйце

Бабусині солодкі млинці на сніданок: натерти гарбуз та додати 1 яйце

Ua ru
22 вересня 2026 05:04
Гарбузові млинці на сніданок: ніжні, ароматні та прості у приготуванні
Млинці з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжні гарбузові млинці готуються дуже просто, а натертий гарбуз надає їм приємного аромату та легкої солодкості. Подавати їх найкраще теплими, змастивши вершковим маслом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 180 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 1 ст. л.;
  • молоко — 200 мл.;
  • борошно — 80 г;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • олія — 1 ст. л. у тісто та для смаження;
  • вершкове масло — для змащування.
рецепт гарбузових млинців
Тісто з тертим гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити гарбуз і натерти на дрібній тертці. Яйце збити з цукром, сіллю та ванільним цукром, додати олію і 100 мл молока.
  2. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати, влити решту молока та додати гарбуз.
  3. Залишити тісто на 10 хвилин. Смажити млинці невеликими порціями на розігрітій з олією сковороді з обох боків до рум’яності.
  4. Готові млинці за бажанням змастити вершковим маслом і подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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гарбуз рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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