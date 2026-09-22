Гарбузові млинці на сніданок: ніжні, ароматні та прості у приготуванні

Бабусині солодкі млинці на сніданок: натерти гарбуз та додати 1 яйце
Ua ru
22 вересня 2026 05:04
Млинці з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua
Ніжні гарбузові млинці готуються дуже просто, а натертий гарбуз надає їм приємного аромату та легкої солодкості. Подавати їх найкраще теплими, змастивши вершковим маслом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 180 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 1 ст. л.;
- молоко — 200 мл.;
- борошно — 80 г;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- олія — 1 ст. л. у тісто та для смаження;
- вершкове масло — для змащування.
Спосіб приготування
- Очистити гарбуз і натерти на дрібній тертці. Яйце збити з цукром, сіллю та ванільним цукром, додати олію і 100 мл молока.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати, влити решту молока та додати гарбуз.
- Залишити тісто на 10 хвилин. Смажити млинці невеликими порціями на розігрітій з олією сковороді з обох боків до рум’яності.
- Готові млинці за бажанням змастити вершковим маслом і подавати теплими.
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