Гарбузові млинці на сніданок: ніжні, ароматні та прості у приготуванні

Млинці з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжні гарбузові млинці готуються дуже просто, а натертий гарбуз надає їм приємного аромату та легкої солодкості. Подавати їх найкраще теплими, змастивши вершковим маслом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 180 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

молоко — 200 мл.;

борошно — 80 г;

розпушувач — ½ ч. л.;

олія — 1 ст. л. у тісто та для смаження;

вершкове масло — для змащування.

Тісто з тертим гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити гарбуз і натерти на дрібній тертці. Яйце збити з цукром, сіллю та ванільним цукром, додати олію і 100 мл молока. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати, влити решту молока та додати гарбуз. Залишити тісто на 10 хвилин. Смажити млинці невеликими порціями на розігрітій з олією сковороді з обох боків до рум’яності. Готові млинці за бажанням змастити вершковим маслом і подавати теплими.

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