Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Бабушкины сладкие блины на завтрак: натереть тыкву и добавить 1 яйцо

Бабушкины сладкие блины на завтрак: натереть тыкву и добавить 1 яйцо

Ua ru
22 сентября 2026 05:04
Тыквенные блины на завтрак: нежные, ароматные и простые в приготовлении
Блинчики с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Нежные тыквенные блинчики готовятся очень просто, а натертая тыква придает им приятный аромат и легкую сладость. Подавать их лучше всего теплыми, смазав сливочным маслом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • тыква — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 1 ст. л.;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 80 г;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л. в тесто и для жарки;
  • сливочное масло — для смазывания.
рецепт гарбузових млинців
Тесто с тертой тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить тыкву и натереть на мелкой терке. Яйцо взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавить растительное масло и 100 мл молока.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, влить оставшееся молоко и добавить тыкву.
  3. Оставить тесто на 10 минут. Жарить блины небольшими порциями на разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до румяности.
  4. Готовые блины по желанию смазать сливочным маслом и подавать теплыми.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

Читайте также:

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.

тыква рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации