Тыквенные блины на завтрак: нежные, ароматные и простые в приготовлении

Блинчики с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Нежные тыквенные блинчики готовятся очень просто, а натертая тыква придает им приятный аромат и легкую сладость. Подавать их лучше всего теплыми, смазав сливочным маслом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ст. л.;

молоко — 200 мл;

мука — 80 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л. в тесто и для жарки;

сливочное масло — для смазывания.

Тесто с тертой тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить тыкву и натереть на мелкой терке. Яйцо взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавить растительное масло и 100 мл молока. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, влить оставшееся молоко и добавить тыкву. Оставить тесто на 10 минут. Жарить блины небольшими порциями на разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до румяности. Готовые блины по желанию смазать сливочным маслом и подавать теплыми.

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