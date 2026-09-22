Тыквенные блины на завтрак: нежные, ароматные и простые в приготовлении

Бабушкины сладкие блины на завтрак: натереть тыкву и добавить 1 яйцо
Ua ru
22 сентября 2026 05:04
Блинчики с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua
Нежные тыквенные блинчики готовятся очень просто, а натертая тыква придает им приятный аромат и легкую сладость. Подавать их лучше всего теплыми, смазав сливочным маслом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 1 ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- мука — 80 г;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л. в тесто и для жарки;
- сливочное масло — для смазывания.
Способ приготовления
- Очистить тыкву и натереть на мелкой терке. Яйцо взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавить растительное масло и 100 мл молока.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, влить оставшееся молоко и добавить тыкву.
- Оставить тесто на 10 минут. Жарить блины небольшими порциями на разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до румяности.
- Готовые блины по желанию смазать сливочным маслом и подавать теплыми.
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