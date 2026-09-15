Оладьи с яблоками и манкой: быстрый рецепт нежного завтрака без муки

Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Яблочные оладьи получаются мягкими, ароматными и с приятной сладостью. Корица и ванилин придают выпечке аппетитный аромат, а манная крупа помогает тесту хорошо держать форму. Подавать их можно со сметаной, медом или сахарной пудрой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 2 шт.;

манная крупа — 5 ст. ложек;

сметана — 2 ст. ложки;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. ложки;

соль — ¼ ч. ложки;

корица — ½ ч. ложки;

ванилин — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки очистить и натереть на крупной терке. Добавить манную крупу, сметану, яйцо, сахар, соль, ванилин и корицу. Перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манная крупа набухла. На разогретую с маслом сковороду выкладывать яблочную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.

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