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Главная Вкус Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся манная крупа и яблоки

Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся манная крупа и яблоки

Ua ru
15 сентября 2026 05:04
Оладьи с яблоками и манкой: быстрый рецепт нежного завтрака без муки
Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Яблочные оладьи получаются мягкими, ароматными и с приятной сладостью. Корица и ванилин придают выпечке аппетитный аромат, а манная крупа помогает тесту хорошо держать форму. Подавать их можно со сметаной, медом или сахарной пудрой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 2 шт.;
  • манная крупа — 5 ст. ложек;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. ложки;
  • соль — ¼ ч. ложки;
  • корица — ½ ч. ложки;
  • ванилин — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт яблучних оладок
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить манную крупу, сметану, яйцо, сахар, соль, ванилин и корицу.
  3. Перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манная крупа набухла.
  4. На разогретую с маслом сковороду выкладывать яблочную массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
  5. Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Подавать теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.

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яблоки рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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