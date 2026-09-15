Оладьи с яблоками и манкой: быстрый рецепт нежного завтрака без муки

Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся манная крупа и яблоки
Ua ru
15 сентября 2026 05:04
Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua
Яблочные оладьи получаются мягкими, ароматными и с приятной сладостью. Корица и ванилин придают выпечке аппетитный аромат, а манная крупа помогает тесту хорошо держать форму. Подавать их можно со сметаной, медом или сахарной пудрой.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 2 шт.;
- манная крупа — 5 ст. ложек;
- сметана — 2 ст. ложки;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. ложки;
- соль — ¼ ч. ложки;
- корица — ½ ч. ложки;
- ванилин — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яблоки очистить и натереть на крупной терке.
- Добавить манную крупу, сметану, яйцо, сахар, соль, ванилин и корицу.
- Перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манная крупа набухла.
- На разогретую с маслом сковороду выкладывать яблочную массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
- Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.
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