Яблоки в тесте на сковороде: быстрый рецепт на завтрак

Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Такой завтрак готовится очень просто и не требует много времени. Тонкие кольца яблок обмакивают в густое тесто и быстро обжаривают до румяной корочки, при этом они остаются сочными внутри. Ароматная корица, сладкие яблоки и нежное тесто прекрасно сочетаются с чашкой чая или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 2 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

корица — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 10 г;

сметана — 1 ст. л.;

молоко — 6 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 6 ст. л.;

растительное масло — 4–5 ст. л.

Яблоки с сахаром. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кольцами толщиной около 0,5 см. Посыпать 2 ст. л. сахара и корицей, аккуратно перемешать и оставить на несколько минут. Для теста взбить яйца с сахаром и солью. Добавить растопленное масло, сметану, молоко, разрыхлитель и муку. Перемешать до консистенции густой сметаны. Разогреть масло на сковороде. Каждое яблочное кольцо обмакнуть в тесто и обжарить с обеих сторон до румяной корочки. Готовые яблоки в тесте выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать теплыми.

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