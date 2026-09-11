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Главная Вкус Яблочные оладьи за 5 минут: рецепт на завтрак

Яблочные оладьи за 5 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
11 сентября 2026 05:04
Яблоки в тесте на сковороде: быстрый рецепт на завтрак
Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Такой завтрак готовится очень просто и не требует много времени. Тонкие кольца яблок обмакивают в густое тесто и быстро обжаривают до румяной корочки, при этом они остаются сочными внутри. Ароматная корица, сладкие яблоки и нежное тесто прекрасно сочетаются с чашкой чая или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • корица — по вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 10 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • молоко — 6 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 6 ст. л.;
  • растительное масло — 4–5 ст. л.
рецепт яблучних оладок на сніданок
Яблоки с сахаром. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кольцами толщиной около 0,5 см.
  2. Посыпать 2 ст. л. сахара и корицей, аккуратно перемешать и оставить на несколько минут.
  3. Для теста взбить яйца с сахаром и солью. Добавить растопленное масло, сметану, молоко, разрыхлитель и муку. Перемешать до консистенции густой сметаны.
  4. Разогреть масло на сковороде. Каждое яблочное кольцо обмакнуть в тесто и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
  5. Готовые яблоки в тесте выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать теплыми.

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яблоки рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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