Яблоки в тесте на сковороде: быстрый рецепт на завтрак

Яблочные оладьи за 5 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
11 сентября 2026 05:04
Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Такой завтрак готовится очень просто и не требует много времени. Тонкие кольца яблок обмакивают в густое тесто и быстро обжаривают до румяной корочки, при этом они остаются сочными внутри. Ароматная корица, сладкие яблоки и нежное тесто прекрасно сочетаются с чашкой чая или кофе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 2 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- корица — по вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 10 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- молоко — 6 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 6 ст. л.;
- растительное масло — 4–5 ст. л.
Способ приготовления
- Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кольцами толщиной около 0,5 см.
- Посыпать 2 ст. л. сахара и корицей, аккуратно перемешать и оставить на несколько минут.
- Для теста взбить яйца с сахаром и солью. Добавить растопленное масло, сметану, молоко, разрыхлитель и муку. Перемешать до консистенции густой сметаны.
- Разогреть масло на сковороде. Каждое яблочное кольцо обмакнуть в тесто и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
- Готовые яблоки в тесте выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать теплыми.
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