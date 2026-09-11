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Головна Смак Яблучні оладки за 5 хвилин: рецепт на сніданок

Яблучні оладки за 5 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
11 вересня 2026 05:04
Яблука в тісті на сковороді: швидкий рецепт на сніданок
Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий сніданок готується дуже просто та не потребує багато часу. Тонкі кільця яблук занурюються в густе тісто та швидко обсмажуються до рум’яної скоринки, залишаючись соковитими всередині. Ароматна кориця, солодкі яблука й ніжне тісто чудово поєднуються з чашкою чаю або кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 2 шт.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • кориця — за смаком;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • вершкове масло — 10 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • молоко — 6 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 6 ст. л.;
  • олія — 4–5 ст. л.
рецепт яблучних оладок на сніданок
Яблука з цукром. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити від серцевини та нарізати кільцями завтовшки близько 0,5 см.
  2. Посипати 2 ст. л. цукру та корицею, обережно перемішати й залишити на кілька хвилин.
  3. Для тіста збити яйця з цукром і сіллю. Додати розтоплене масло, сметану, молоко, розпушувач і борошно. Перемішати до консистенції густої сметани.
  4. Розігріти олію на сковороді. Кожне яблучне кільце занурити в тісто та обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.
  5. Готові яблука в тісті викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

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Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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яблука рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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