Яблука в тісті на сковороді: швидкий рецепт на сніданок

Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий сніданок готується дуже просто та не потребує багато часу. Тонкі кільця яблук занурюються в густе тісто та швидко обсмажуються до рум’яної скоринки, залишаючись соковитими всередині. Ароматна кориця, солодкі яблука й ніжне тісто чудово поєднуються з чашкою чаю або кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 2 шт.;

цукор — 4 ст. л.;

кориця — за смаком;

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

вершкове масло — 10 г;

сметана — 1 ст. л.;

молоко — 6 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 6 ст. л.;

олія — 4–5 ст. л.

Яблука з цукром. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яблука очистити від серцевини та нарізати кільцями завтовшки близько 0,5 см. Посипати 2 ст. л. цукру та корицею, обережно перемішати й залишити на кілька хвилин. Для тіста збити яйця з цукром і сіллю. Додати розтоплене масло, сметану, молоко, розпушувач і борошно. Перемішати до консистенції густої сметани. Розігріти олію на сковороді. Кожне яблучне кільце занурити в тісто та обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки. Готові яблука в тісті викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими.

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