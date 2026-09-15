Оладки з яблуками та манкою: швидкий рецепт ніжного сніданку без борошна

Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Яблучні оладки виходять м’якими, ароматними та з приємною солодкістю. Кориця й ванілін додають випічці апетитного аромату, а манка допомагає масі добре тримати форму. Подавати їх можна зі сметаною, медом або цукровою пудрою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 2 шт.;

манна крупа — 5 ст. ложок;

сметана — 2 ст. ложки;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. ложки;

сіль — ¼ ч. ложки;

кориця — ½ ч. ложки;

ванілін — до смаку;

олія — для смаження.

Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука очистити та натерти на великій тертці. Додати манку, сметану, яйце, цукор, сіль, ванілін і корицю. Перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла. На розігріту з олією сковорідку викладати яблучну масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими зі сметаною, медом або цукровою пудрою.

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