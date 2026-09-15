Оладки з яблуками та манкою: швидкий рецепт ніжного сніданку без борошна

Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться манка та яблука
Ua ru
15 вересня 2026 05:04
Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua
Яблучні оладки виходять м’якими, ароматними та з приємною солодкістю. Кориця й ванілін додають випічці апетитного аромату, а манка допомагає масі добре тримати форму. Подавати їх можна зі сметаною, медом або цукровою пудрою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 2 шт.;
- манна крупа — 5 ст. ложок;
- сметана — 2 ст. ложки;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. ложки;
- сіль — ¼ ч. ложки;
- кориця — ½ ч. ложки;
- ванілін — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яблука очистити та натерти на великій тертці.
- Додати манку, сметану, яйце, цукор, сіль, ванілін і корицю.
- Перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла.
- На розігріту з олією сковорідку викладати яблучну масу ложкою, формуючи невеликі оладки.
- Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати теплими зі сметаною, медом або цукровою пудрою.
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