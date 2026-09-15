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Головна Смак Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться манка та яблука

Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться манка та яблука

Ua ru
15 вересня 2026 05:04
Оладки з яблуками та манкою: швидкий рецепт ніжного сніданку без борошна
Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Яблучні оладки виходять м’якими, ароматними та з приємною солодкістю. Кориця й ванілін додають випічці апетитного аромату, а манка допомагає масі добре тримати форму. Подавати їх можна зі сметаною, медом або цукровою пудрою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 2 шт.;
  • манна крупа — 5 ст. ложок;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. ложки;
  • сіль — ¼ ч. ложки;
  • кориця — ½ ч. ложки;
  • ванілін — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт яблучних оладок
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити та натерти на великій тертці.
  2. Додати манку, сметану, яйце, цукор, сіль, ванілін і корицю.
  3. Перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла.
  4. На розігріту з олією сковорідку викладати яблучну масу ложкою, формуючи невеликі оладки.
  5. Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Подавати теплими зі сметаною, медом або цукровою пудрою.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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яблука рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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