Баклажани на закуску "Серпень" за 10 хвилин: спробуйте 1 раз і закохаєтеся
7 серпня 2026 12:14
Баклажани на закуску. Фото: smachnenke.com.ua
Цю закуску доречно готувати в сезон баклажанів. Вона виходить пікантною, ароматною та соковитою, а подавати її можна як самостійну страву або як доповнення до м'яса, картоплі чи інших гарнірів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3–4 шт.;
- солодкий перець — 1–2 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- часник — 4–5 зубчиків;
- гострий перець — за бажанням;
- сіль — до смаку;
- олія — для смаження.
Для заправки:
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- яблучний або звичайний оцет — 1–2 ст. л.
Спосіб приготування
- Баклажани очистити, нарізати шматочками, посолити, залити холодною водою та залишити на 10 хвилин.
- Потім обсушити й обсмажити на олії до м'якості та золотистої скоринки.
- Перець нарізати смужками та обсмажити на тій самій сковороді, щоб він став м'яким, але залишився трохи хрустким.
- З'єднати баклажани й перець, додати подрібнену петрушку, часник і гострий перець.
- Для заправки змішати оливкову олію, соєвий соус та оцет, полити овочі й обережно перемішати.
- Залишити закуску на 30–60 хвилин для настоювання, після чого охолодити. Найкраще подавати її холодною.
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