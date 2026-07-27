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Баклажани на зиму "Вогник": рецепт в міру гострої закуски

27 липня 2026 01:04
Баклажани на зиму "Вогник". Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Баклажани "Вогник" — одна з найпопулярніших овочевих заготовок на зиму. Обсмажені кружальця баклажанів поєднуються з ароматним томатним соусом, часником і перцем, завдяки чому закуска виходить соковитою, насиченою та в міру гострою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 3 кг;
  • сіль — 75 г.

Для соусу:

  • помідори — 1 кг;
  • болгарський перець — 1 кг;
  • гострий перець — до смаку;
  • часник — 70 г;
  • сіль — 55 г;
  • цукор — 145 г;
  • оцет — 50 мл.
Баклажани в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кружальцями, посипати сіллю та залишити на кілька годин. Потім промокнути або злегка відтиснути від зайвої вологи.
  2. Помідори, солодкий і гострий перець подрібнити. Довести овочеву суміш до кипіння та варити близько 15 хвилин.
  3. Додати подрібнений часник, сіль, цукор і оцет, після чого готувати ще приблизно 15 хвилин.
  4. Баклажани обсмажити з обох боків до легкої золотистої скоринки.
  5. У стерилізовані банки викладати баклажани шарами, заливаючи гарячим соусом.
  6. Банки накрити кришками, стерилізувати близько 20 хвилин, після чого герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.

Готові баклажани виходять ароматними, пікантними й чудово доповнюють будь-які м'ясні страви, картоплю або каші.

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