Баклажанна ікра "по-сімейному": рецепт за 30 хвилин на обід чи вечерю
Домашня баклажанна ікра — це одна з найсмачніших сезонних страв, яка чудово підходить для обіду, вечері або як закуска. Завдяки повільному тушкуванню овочі стають ніжними, соковитими та насиченими смаком, а наступного дня ікра стає ще ароматнішою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 1,2 кг;
- цибуля — 400 г;
- морква — 400 г;
- солодкий перець — 400 г;
- помідори — 600 г;
- часник — 50 г;
- олія — 80 мл;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;
- пластівці перцю чилі — ⅓ ч. л. або до смаку.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кубиками, посолити та залишити на 20–30 хвилин, після чого злегка відтиснути.
- Цибулю, моркву, солодкий перець і очищені від шкірки помідори нарізати невеликими шматочками.
- На олії обсмажити цибулю, додати моркву, потім перець і помідори. Після появи соку всипати баклажани.
- Накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні близько 50 хвилин, періодично помішуючи.
- Наприкінці додати подрібнений часник, сіль, чорний перець і пластівці чилі. Готувати ще 5 хвилин.
- Подавати баклажанну ікру теплою або охолодженою. Після ночі в холодильнику її смак стає ще більш насиченим.
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