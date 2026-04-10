Бананові оладки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт

Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане ідеальним варіантом для швидкого та смачного сніданку. Банани додають природну солодкість і ніжну текстуру, тому оладки виходять м’якими та ароматними. Простий спосіб приготування дозволяє зробити їх буквально за кілька хвилин без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

банани — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

борошно — 120 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Банани очистити та розім’яти до стану пюре. Додати яйця і щіпку солі, добре перемішати до однорідності. Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до бананової маси, перемішати до гладкого тіста без грудочок. Розігріти пательню з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

