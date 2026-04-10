Головна Смак Бананові оладки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт

Бананові оладки за 5 хвилин на сніданок: швидкий рецепт

Дата публікації: 10 квітня 2026 05:04
Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане ідеальним варіантом для швидкого та смачного сніданку. Банани додають природну солодкість і ніжну текстуру, тому оладки виходять м’якими та ароматними. Простий спосіб приготування дозволяє зробити їх буквально за кілька хвилин без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • банани — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт оладків на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Банани очистити та розім’яти до стану пюре. Додати яйця і щіпку солі, добре перемішати до однорідності.
  2. Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до бананової маси, перемішати до гладкого тіста без грудочок.
  3. Розігріти пательню з невеликою кількістю олії.
  4. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки.
  5. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
  6. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
