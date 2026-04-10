Банановые оладьи за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт
Дата публикации 10 апреля 2026 05:04
Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт станет идеальным вариантом для быстрого и вкусного завтрака. Бананы добавляют естественную сладость и нежную текстуру, поэтому оладьи получаются мягкими и ароматными. Простой способ приготовления позволяет сделать их буквально за несколько минут без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- бананы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Бананы очистить и размять до состояния пюре. Добавить яйца и щепотку соли, хорошо перемешать до однородности.
- Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить к банановой массе, перемешать до гладкого теста без комочков.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.
- Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.
- Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
