Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Банановые оладьи за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 05:04
Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет идеальным вариантом для быстрого и вкусного завтрака. Бананы добавляют естественную сладость и нежную текстуру, поэтому оладьи получаются мягкими и ароматными. Простой способ приготовления позволяет сделать их буквально за несколько минут без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • масло — для жарки.
рецепт оладків на сніданок
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Бананы очистить и размять до состояния пюре. Добавить яйца и щепотку соли, хорошо перемешать до однородности.
  2. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить к банановой массе, перемешать до гладкого теста без комочков.
  3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.
  4. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.
  5. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
  6. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации