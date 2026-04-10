Банановые оладьи за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт

Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет идеальным вариантом для быстрого и вкусного завтрака. Бананы добавляют естественную сладость и нежную текстуру, поэтому оладьи получаются мягкими и ароматными. Простой способ приготовления позволяет сделать их буквально за несколько минут без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

бананы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

масло — для жарки.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Бананы очистить и размять до состояния пюре. Добавить яйца и щепотку соли, хорошо перемешать до однородности. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить к банановой массе, перемешать до гладкого теста без комочков. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

