Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Банка тунця + кабачок для страви на сніданок: вдале поєднання, про яке мало хто знає

Банка тунця + кабачок для страви на сніданок: вдале поєднання, про яке мало хто знає

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 05:04
Пиріг із тунцем і кабачком на сковороді: швидкий сніданок без клопоту
Банка тунця та кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте новий спосіб приготувати кабачки, обов'язково спробуйте цей рецепт. Страва виходить соковитою, ароматною та настільки смачною, що її із задоволенням їдять навіть ті, хто не любить кабачки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • консервований тунець у власному соку — 1 банка;
  • яйця — 4 шт.;
  • кабачок — ½ шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • сир сулугуні — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • зелена цибуля, кріп і петрушка — до смаку;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт на сніданок з кабачків та тунця
Приготування сніданку. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. З тунця злити рідину та злегка розім'яти його виделкою.
  2. Яйця збити, додати натертий кабачок, подрібнену зелень, часник, нарізаний помідор, сіль, перець, натертий сир і тунець. Добре перемішати.
  3. На сковороді обсмажити нарізану цибулю до м'якості.
  4. Вилити зверху підготовлену яєчну масу, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні до повної готовності.
  5. Готовий пиріг обережно перекласти на тарілку й подавати гарячим. Він виходить ніжним, соковитим і дуже ситним.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

рецепт тунець кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації