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Главная Вкус Банка тунца + кабачок для завтрака: удачное сочетание, о котором мало кто знает

Банка тунца + кабачок для завтрака: удачное сочетание, о котором мало кто знает

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 05:04
Пирог с тунцом и кабачком на сковороде: быстрый завтрак без лишних хлопот
Банка тунца и кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете новый способ приготовить кабачки, обязательно попробуйте этот рецепт. Блюдо получается сочным, ароматным и настолько вкусным, что его с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
  • яйца — 4 шт.;
  • кабачок — ½ шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр сулугуни — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • зеленый лук, укроп и петрушка — по вкусу;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт на сніданок з кабачків та тунця
Приготовление завтрака. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. С тунца слить жидкость и слегка размять его вилкой.
  2. Яйца взбить, добавить натертый кабачок, измельченную зелень, чеснок, нарезанный помидор, соль, перец, натертый сыр и тунец. Хорошо перемешать.
  3. На сковороде обжарить нарезанный лук до мягкости.
  4. Вылить сверху подготовленную яичную массу, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне до полной готовности.
  5. Готовый пирог осторожно переложить на тарелку и подавать горячим. Он получается нежным, сочным и очень сытным.

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рецепт тунец кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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