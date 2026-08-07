Банка тунця + кабачок для страви на сніданок: вдале поєднання, про яке мало хто знає

Банка тунця та кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо шукаєте новий спосіб приготувати кабачки, обов'язково спробуйте цей рецепт. Страва виходить соковитою, ароматною та настільки смачною, що її із задоволенням їдять навіть ті, хто не любить кабачки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

консервований тунець у власному соку — 1 банка;

яйця — 4 шт.;

кабачок — ½ шт.;

помідор — 1 шт.;

сир сулугуні — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

зелена цибуля, кріп і петрушка — до смаку;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Приготування сніданку. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

З тунця злити рідину та злегка розім'яти його виделкою. Яйця збити, додати натертий кабачок, подрібнену зелень, часник, нарізаний помідор, сіль, перець, натертий сир і тунець. Добре перемішати. На сковороді обсмажити нарізану цибулю до м'якості. Вилити зверху підготовлену яєчну масу, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні до повної готовності. Готовий пиріг обережно перекласти на тарілку й подавати гарячим. Він виходить ніжним, соковитим і дуже ситним.

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