Бездоганний весняний з редискою: універсальне доповнення до всіх страв

Бездоганний весняний салат з редискою: доповнення до всіх страв
Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 12:04
Весняний салат.
Цей салат — справжній символ весни на тарілці. Свіжі овочі та ароматна зелень створюють яскравий смак, який ідеально доповнює будь-яку страву. Простий рецепт приготування дозволяє швидко зробити легку та корисну закуску.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 10–12 шт.;
- огірки — 3 шт.;
- зелений часник — 1 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком;
- сметана — 4 ст. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець — за смаком;
- паприка — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску нарізати тонкими кружальцями, огірки — півкільцями або соломкою.
- Подрібнити зелений часник, зелену цибулю та кріп.
- Для заправки змішати сметану, олію та лимонний сік, додати сіль, перець і паприку.
- З’єднати всі інгредієнти, заправити перед подачею та перемішати.
