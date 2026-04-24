Бездоганний весняний салат з редискою: доповнення до всіх страв

Бездоганний весняний салат з редискою: доповнення до всіх страв

Дата публікації: 24 квітня 2026 12:04
Бездоганний весняний з редискою: універсальне доповнення до всіх страв
Весняний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній символ весни на тарілці. Свіжі овочі та ароматна зелень створюють яскравий смак, який ідеально доповнює будь-яку страву. Простий рецепт приготування дозволяє швидко зробити легку та корисну закуску.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 10–12 шт.;
  • огірки — 3 шт.;
  • зелений часник — 1 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець — за смаком;
  • паприка — за смаком.
рецепт салату з редискою
Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Редиску нарізати тонкими кружальцями, огірки — півкільцями або соломкою.
  2. Подрібнити зелений часник, зелену цибулю та кріп.
  3. Для заправки змішати сметану, олію та лимонний сік, додати сіль, перець і паприку.
  4. З’єднати всі інгредієнти, заправити перед подачею та перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
