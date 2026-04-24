Бездоганний весняний з редискою: універсальне доповнення до всіх страв

Весняний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній символ весни на тарілці. Свіжі овочі та ароматна зелень створюють яскравий смак, який ідеально доповнює будь-яку страву. Простий рецепт приготування дозволяє швидко зробити легку та корисну закуску.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 10–12 шт.;

огірки — 3 шт.;

зелений часник — 1 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком;

сметана — 4 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець — за смаком;

паприка — за смаком.

Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Редиску нарізати тонкими кружальцями, огірки — півкільцями або соломкою. Подрібнити зелений часник, зелену цибулю та кріп. Для заправки змішати сметану, олію та лимонний сік, додати сіль, перець і паприку. З’єднати всі інгредієнти, заправити перед подачею та перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".