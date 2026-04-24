Безупречный весенний с редисом: универсальное дополнение ко всем блюдам

Безупречный весенний салат с редисом: дополнение ко всем блюдам
Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 12:04
Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — настоящий символ весны на тарелке. Свежие овощи и ароматная зелень создают яркий вкус, который идеально дополняет любое блюдо. Простой рецепт приготовления позволяет быстро сделать легкую и полезную закуску.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 10-12 шт.;
- огурцы — 3 шт.;
- зеленый чеснок — 1 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- сметана — 4 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис нарезать тонкими кружочками, огурцы — полукольцами или соломкой.
- Измельчить зеленый чеснок, зеленый лук и укроп.
- Для заправки смешать сметану, масло и лимонный сок, добавить соль, перец и паприку.
- Соединить все ингредиенты, заправить перед подачей и перемешать.
Реклама