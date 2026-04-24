Главная Вкус Безупречный весенний салат с редисом: дополнение ко всем блюдам

Дата публикации 24 апреля 2026 12:04
Безупречный весенний с редисом: универсальное дополнение ко всем блюдам
Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий символ весны на тарелке. Свежие овощи и ароматная зелень создают яркий вкус, который идеально дополняет любое блюдо. Простой рецепт приготовления позволяет быстро сделать легкую и полезную закуску.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 10-12 шт.;
  • огурцы — 3 шт.;
  • зеленый чеснок — 1 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу.
Салат с редисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис нарезать тонкими кружочками, огурцы — полукольцами или соломкой.
  2. Измельчить зеленый чеснок, зеленый лук и укроп.
  3. Для заправки смешать сметану, масло и лимонный сок, добавить соль, перец и паприку.
  4. Соединить все ингредиенты, заправить перед подачей и перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
