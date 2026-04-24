Безупречный весенний с редисом: универсальное дополнение ко всем блюдам

Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий символ весны на тарелке. Свежие овощи и ароматная зелень создают яркий вкус, который идеально дополняет любое блюдо. Простой рецепт приготовления позволяет быстро сделать легкую и полезную закуску.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 10-12 шт.;

огурцы — 3 шт.;

зеленый чеснок — 1 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

сметана — 4 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец — по вкусу;

паприка — по вкусу.

Салат с редисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Редис нарезать тонкими кружочками, огурцы — полукольцами или соломкой. Измельчить зеленый чеснок, зеленый лук и укроп. Для заправки смешать сметану, масло и лимонный сок, добавить соль, перец и паприку. Соединить все ингредиенты, заправить перед подачей и перемешать.

