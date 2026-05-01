Більше сніданок ніхто не пропускає: млинці на 4 особи за 10 хвилин
Дата публікації: 1 травня 2026 05:04
Млинці на сніданок.
Ці млинці ідеально підходять для швидкого сніданку, коли немає часу довго стояти біля плити. Вони виходять ніжні, ситні та з апетитною начинкою з сиру і шинки. Готуються дуже просто і завжди виходять вдалими. Такий варіант точно сподобається і дорослим, і дітям.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 4 порції):
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- молоко — 500 г;
- борошно — 150 г;
- олія рослинна — 30 г;
- шинка або ковбаса — 100 г;
- твердий сир — 100 г.
Спосіб приготування
- Яйця збити з сіллю та цукром до легкої піни. Додати частину молока та перемішати.
- Поступово всипати борошно, розмішати до однорідного тіста без грудочок.
- Додати решту молока, олію, нарізану шинку та тертий сир.
- Розігріти сковорідку та випікати млинці з обох боків до золотистого кольору.
