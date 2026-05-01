Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Більше сніданок ніхто не пропускає: млинці на 4 особи за 10 хвилин

Більше сніданок ніхто не пропускає: млинці на 4 особи за 10 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 05:04
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці ідеально підходять для швидкого сніданку, коли немає часу довго стояти біля плити. Вони виходять ніжні, ситні та з апетитною начинкою з сиру і шинки. Готуються дуже просто і завжди виходять вдалими. Такий варіант точно сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 4 порції):

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • молоко — 500 г;
  • борошно — 150 г;
  • олія рослинна — 30 г;
  • шинка або ковбаса — 100 г;
  • твердий сир — 100 г.
рецепт на сніданок
Тісто та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з сіллю та цукром до легкої піни. Додати частину молока та перемішати.
  2. Поступово всипати борошно, розмішати до однорідного тіста без грудочок. 
  3. Додати решту молока, олію, нарізану шинку та тертий сир.
  4. Розігріти сковорідку та випікати млинці з обох боків до золотистого кольору.

рецепт ідея для сніданку млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації