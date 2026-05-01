Більше сніданок ніхто не пропускає: млинці на 4 особи за 10 хвилин

Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці ідеально підходять для швидкого сніданку, коли немає часу довго стояти біля плити. Вони виходять ніжні, ситні та з апетитною начинкою з сиру і шинки. Готуються дуже просто і завжди виходять вдалими. Такий варіант точно сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 4 порції):

яйця — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

молоко — 500 г;

борошно — 150 г;

олія рослинна — 30 г;

шинка або ковбаса — 100 г;

твердий сир — 100 г.

Тісто та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з сіллю та цукром до легкої піни. Додати частину молока та перемішати. Поступово всипати борошно, розмішати до однорідного тіста без грудочок. Додати решту молока, олію, нарізану шинку та тертий сир. Розігріти сковорідку та випікати млинці з обох боків до золотистого кольору.

