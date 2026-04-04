Україна
Головна Смак Смачні млинці на воді на сніданок: знадобиться 2 яйця та 250 г борошна

Смачні млинці на воді на сніданок: знадобиться 2 яйця та 250 г борошна

Дата публікації: 4 квітня 2026 05:04
Млинці на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці млинці на воді — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Простий набір інгредієнтів і легке приготування дозволяють отримати тонкі, ніжні млинці, які чудово поєднуються як із солодкими, так і з солоними начинками.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 500 мл.;
  • борошно — 250 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • соняшникова олія — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — щіпка.
рецепт млинців на воді
Інгредієнти для млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до легкої піни. 
  2. Додати воду кімнатної температури та перемішати до однорідності.
  3. Поступово додати просіяне борошно, ретельно перемішуючи, щоб отримати гладке тісто без грудочок. 
  4. Додати олію і ще раз перемішати. За потреби відрегулювати консистенцію, щоб тісто було рідким.
  5. Розігріти сковороду, злегка змастити олією перед першим млинцем. 
  6. Вилити невелику кількість тіста, рівномірно розподілити по поверхні та смажити на середньому вогні до золотистого кольору, після чого перевернути і підрум’янити з іншого боку.
  7. Готові млинці скласти стопкою та подавати теплими з улюбленими додатками.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
