Смачні млинці на воді на сніданок: знадобиться 2 яйця та 250 г борошна
Дата публікації: 4 квітня 2026 05:04
Млинці на сніданок.
Ці млинці на воді — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Простий набір інгредієнтів і легке приготування дозволяють отримати тонкі, ніжні млинці, які чудово поєднуються як із солодкими, так і з солоними начинками.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 500 мл.;
- борошно — 250 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- соняшникова олія — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — щіпка.
Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до легкої піни.
- Додати воду кімнатної температури та перемішати до однорідності.
- Поступово додати просіяне борошно, ретельно перемішуючи, щоб отримати гладке тісто без грудочок.
- Додати олію і ще раз перемішати. За потреби відрегулювати консистенцію, щоб тісто було рідким.
- Розігріти сковороду, злегка змастити олією перед першим млинцем.
- Вилити невелику кількість тіста, рівномірно розподілити по поверхні та смажити на середньому вогні до золотистого кольору, після чого перевернути і підрум’янити з іншого боку.
- Готові млинці скласти стопкою та подавати теплими з улюбленими додатками.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.
Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.
Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.
