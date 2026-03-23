Млинці з солоною начинкою за 15 хвилин: варіант смачного сніданку

Млинці з начинкою.

Ці млинці з солоною начинкою готуються всього за 15 хвилин — тісто без дріжджів, а начинка проста й ароматна. Виходить ніжно, соковито і дуже смачно. Ідеально для буднів, коли хочеться чогось гарячого й домашнього без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 400 мл.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 200 г;

олія — 2 ст.л.;

сіль — ½ ч.л.;

цукор — 1 ст.л.;

варена ковбаса — 100 г;

сир твердий — 100 г;

зелена цибуля — невеликий пучок;

вершковий сир — за бажанням;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю та цукром до однорідності, додати частину молока та перемішати. Додати борошно і решту молока, влити олію і замісити гладке тісто без грудочок. Подрібнити ковбасу та сир, додати дрібно нарізану зелену цибулю і перемішати з тестом. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, влити порцію тіста і обсмажувати млинці до золотистої скоринки з обох боків. Готові млинці можна змастити вершковим сиром і скрутити в рулетики для більшої ніжності.

