Млинці з солоною начинкою за 15 хвилин: варіант смачного сніданку

Млинці зі солоною начинкою за 15 хвилин: варіант смачного сніданку
Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 04:44
Млинці з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua
Ці млинці з солоною начинкою готуються всього за 15 хвилин — тісто без дріжджів, а начинка проста й ароматна. Виходить ніжно, соковито і дуже смачно. Ідеально для буднів, коли хочеться чогось гарячого й домашнього без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Читайте також:
Вам знадобиться:
- молоко — 400 мл.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 200 г;
- олія — 2 ст.л.;
- сіль — ½ ч.л.;
- цукор — 1 ст.л.;
- варена ковбаса — 100 г;
- сир твердий — 100 г;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- вершковий сир — за бажанням;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Збити яйця з сіллю та цукром до однорідності, додати частину молока та перемішати.
- Додати борошно і решту молока, влити олію і замісити гладке тісто без грудочок.
- Подрібнити ковбасу та сир, додати дрібно нарізану зелену цибулю і перемішати з тестом.
- Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, влити порцію тіста і обсмажувати млинці до золотистої скоринки з обох боків.
- Готові млинці можна змастити вершковим сиром і скрутити в рулетики для більшої ніжності.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама