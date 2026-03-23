Млинці зі солоною начинкою за 15 хвилин: варіант смачного сніданку

Млинці зі солоною начинкою за 15 хвилин: варіант смачного сніданку

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 04:44
Млинці з солоною начинкою за 15 хвилин: варіант смачного сніданку
Млинці з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці млинці з солоною начинкою готуються всього за 15 хвилин — тісто без дріжджів, а начинка проста й ароматна. Виходить ніжно, соковито і дуже смачно. Ідеально для буднів, коли хочеться чогось гарячого й домашнього без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 400 мл.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 200 г;
  • олія — 2 ст.л.;
  • сіль — ½ ч.л.;
  • цукор — 1 ст.л.;
  • варена ковбаса — 100 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • вершковий сир — за бажанням;
  • олія — для смаження.
рецепт млинців з начинкою
Приготування млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з сіллю та цукром до однорідності, додати частину молока та перемішати.
  2. Додати борошно і решту молока, влити олію і замісити гладке тісто без грудочок. 
  3. Подрібнити ковбасу та сир, додати дрібно нарізану зелену цибулю і перемішати з тестом. 
  4. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, влити порцію тіста і обсмажувати млинці до золотистої скоринки з обох боків.
  5. Готові млинці можна змастити вершковим сиром і скрутити в рулетики для більшої ніжності.

рецепт ідея для сніданку млинці ковбаса рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
