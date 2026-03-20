Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Картопляні млинці на сніданок: знадобиться 300 мл молока та 2 картоплини

Картопляні млинці на сніданок: знадобиться 300 мл молока та 2 картоплини

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 05:04
Картопляні млинці з сиром на сніданок: знадобиться 300 мл. молока та 2 картоплі
Картопляні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Смачний і незвичний варіант сніданку, який точно варто спробувати. Картопляні млинці виходять ніжними, ароматними та дуже ситними, а зелень і спеції додають їм яскравого смаку. У поєднанні з крем-сиром і свіжим огірком страва стає ще більш апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 2 шт. (350–380 г);
  • молоко — 300 мл. + 70 мл.;
  • борошно — 140 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • зелень (кріп і петрушка) — 30 г;
  • вершкове масло — 20 г.

Для начинки:

  • крем-сир — 100 г;
  • свіжий огірок — 1–2 шт.

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити, зробити пюре з вершковим маслом. 
  2. Додати тепле молоко, яйця, сіль, спеції та зелень, перемішати. 
  3. Додати борошно і замішати тісто консистенції як на млинці.
  4. Смажити млинці на розігрітій сковороді з обох боків до золотистості, за потреби додати ще трохи молока, щоб тісто залишалось рідким. 
  5. Подавати з крем-сиром і свіжим огірком.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації