Картопляні млинці з сиром на сніданок: знадобиться 300 мл. молока та 2 картоплі

Картопляні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Смачний і незвичний варіант сніданку, який точно варто спробувати. Картопляні млинці виходять ніжними, ароматними та дуже ситними, а зелень і спеції додають їм яскравого смаку. У поєднанні з крем-сиром і свіжим огірком страва стає ще більш апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 2 шт. (350–380 г);

молоко — 300 мл. + 70 мл.;

борошно — 140 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

зелень (кріп і петрушка) — 30 г;

вершкове масло — 20 г.

Для начинки:

крем-сир — 100 г;

свіжий огірок — 1–2 шт.

Спосіб приготування

Картоплю відварити, зробити пюре з вершковим маслом. Додати тепле молоко, яйця, сіль, спеції та зелень, перемішати. Додати борошно і замішати тісто консистенції як на млинці. Смажити млинці на розігрітій сковороді з обох боків до золотистості, за потреби додати ще трохи молока, щоб тісто залишалось рідким. Подавати з крем-сиром і свіжим огірком.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.