Картопляні млинці з сиром на сніданок: знадобиться 300 мл. молока та 2 картоплі

Картопляні млинці на сніданок: знадобиться 300 мл молока та 2 картоплини
Дата публікації: 20 березня 2026 05:04
Картопляні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua
Смачний і незвичний варіант сніданку, який точно варто спробувати. Картопляні млинці виходять ніжними, ароматними та дуже ситними, а зелень і спеції додають їм яскравого смаку. У поєднанні з крем-сиром і свіжим огірком страва стає ще більш апетитною.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 2 шт. (350–380 г);
- молоко — 300 мл. + 70 мл.;
- борошно — 140 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- зелень (кріп і петрушка) — 30 г;
- вершкове масло — 20 г.
Для начинки:
- крем-сир — 100 г;
- свіжий огірок — 1–2 шт.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити, зробити пюре з вершковим маслом.
- Додати тепле молоко, яйця, сіль, спеції та зелень, перемішати.
- Додати борошно і замішати тісто консистенції як на млинці.
- Смажити млинці на розігрітій сковороді з обох боків до золотистості, за потреби додати ще трохи молока, щоб тісто залишалось рідким.
- Подавати з крем-сиром і свіжим огірком.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.
Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.
Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.
