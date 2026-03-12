Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — простий рецепт з фото

Картопляні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Картопляні млинці — чудовий варіант швидкого і ситного сніданку. Вони готуються з простих інгредієнтів, але виходять дуже ніжними та ароматними завдяки поєднанню картоплі, вершкового масла і твердого сиру. Такі коржики смажаться буквально за кілька хвилин і чудово смакують як самостійна страва або як основа для сендвічів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 700 г;

сіль — 1–2 ч. л.;

перець чорний мелений — за смаком;

масло вершкове — 20 г;

сир твердий — 180 г;

борошно — приблизно 220 г;

масло вершкове — 40 г для змащування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати великими шматочками і відварити у воді без солі до повної м’якості. Після приготування злити всю воду. Поки картопля ще гаряча, додати сіль і вершкове масло. Ретельно потовкти картоплю товкачкою до однорідного пюре. Важливо використовувати саме товкачку, щоб маса залишилася щільною і ніжною.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на великій тертці. Додати його до гарячого картопляного пюре разом із чорним меленим перцем. Добре перемішати, щоб сир почав трохи плавитися і рівномірно розподілився в масі. Поступово додати борошно і замісити м’яке еластичне тісто. Воно повинно залишатися ніжним і трохи липким, але добре тримати форму. Готове тісто поділити приблизно на 8 однакових частин.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину сформувати у кульку, злегка присипати борошном і руками розтягнути у тонкий коржик. Сковороду добре розігріти на середньому вогні без олії. Додати коржик і обсмажити до появи легкої рум’яної скоринки. Перевернути млинець і готувати ще кілька секунд з іншого боку. Готові коржики одразу змастити невеликою кількістю вершкового масла.

Картопляні млинці. Фото: gospodynka.com.u

Подавати картопляні млинці гарячими. Вони добре смакують зі сметаною, різними соусами або можуть слугувати основою для домашніх сендвічів із м’ясом, овочами та зеленню.

