Головна Смак Картопляні млинці на сніданок — готуються за 10 хвилин

Картопляні млинці на сніданок — готуються за 10 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 05:04
Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — простий рецепт з фото
Картопляні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Картопляні млинці — чудовий варіант швидкого і ситного сніданку. Вони готуються з простих інгредієнтів, але виходять дуже ніжними та ароматними завдяки поєднанню картоплі, вершкового масла і твердого сиру. Такі коржики смажаться буквально за кілька хвилин і чудово смакують як самостійна страва або як основа для сендвічів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 700 г;
  • сіль — 1–2 ч. л.;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • масло вершкове — 20 г;
  • сир твердий — 180 г;
  • борошно — приблизно 220 г;
  • масло вершкове — 40 г для змащування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати великими шматочками і відварити у воді без солі до повної м’якості. Після приготування злити всю воду. Поки картопля ще гаряча, додати сіль і вершкове масло. Ретельно потовкти картоплю товкачкою до однорідного пюре. Важливо використовувати саме товкачку, щоб маса залишилася щільною і ніжною.

рецепт картопляних млинців
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на великій тертці. Додати його до гарячого картопляного пюре разом із чорним меленим перцем. Добре перемішати, щоб сир почав трохи плавитися і рівномірно розподілився в масі. Поступово додати борошно і замісити м’яке еластичне тісто. Воно повинно залишатися ніжним і трохи липким, але добре тримати форму. Готове тісто поділити приблизно на 8 однакових частин.

рецепт картопляних млинців на сніданок
Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину сформувати у кульку, злегка присипати борошном і руками розтягнути у тонкий коржик. Сковороду добре розігріти на середньому вогні без олії. Додати коржик і обсмажити до появи легкої рум’яної скоринки. Перевернути млинець і готувати ще кілька секунд з іншого боку. Готові коржики одразу змастити невеликою кількістю вершкового масла.

смачні картопляні млинці на сніданок
Картопляні млинці. Фото: gospodynka.com.u

Подавати картопляні млинці гарячими. Вони добре смакують зі сметаною, різними соусами або можуть слугувати основою для домашніх сендвічів із м’ясом, овочами та зеленню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

картопля оладки ідея для сніданку млинці рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
